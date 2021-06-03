Экс-депутатка Жылдызкан Жолдошева сообщила, что ее допросили в Военной прокуратуре по делу о «Кумторе». По ее словам, у нее спрашивали, проголосовала ли она в 2012 году за проект постановления депутатской комиссии по золоторудному месторождению — в тот год ее возглавлял нынешний президент Садыр Жапаров.

*Это постановление уже упоминал ранее адвокат экс-депутата Искаха Пирматова. По словам адвоката, Пирматова подозревают в том, что он в 2012 году в бытность депутатом парламента воздержался от голосования по вопросу национализации «Кумтора» — якобы политик проводил переговоры с коллегами о том, чтобы проект Садыра Жапарова не прошел.

«Я ответила утвердительно. Этот проект постановления отвечал интересам государства. Кроме того, я отметила, что депутат Жогорку Кенеша имеет императивный мандат, за свое мнение он не может быть подвергнут уголовному преследованию», — говорит Жолдошева.

Жолдошева известна, как соратница Садыра Жапарова — когда он находился в заключении, она выходила на митинги в его поддержку и требовала его освобождения.

Жылдызкан Жолдошова в 2010 году стала депутаткой Жогорку Кенеша от партии «Ата-Журт». В рядах этой партии в парламент пришли Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев. В октябре 2020 года на парламентских выборах, результаты которых были отменены, она шла четвертым номером в списке партии «Мекенчил». Основатели партии — Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров.

Кроме Жолдошевой по делу о «Кумторе» были допрошены экс-премьер Игорь Чудинов, экс-депутат Максат Сабиров, депутат парламента Рыскелди Момбеков и экс-премьер Темир Сариев.

Задержания политиков

По делу о золоторудной компании были задержаны депутаты парламента Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров, экс-депутаты Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев, а также экс-премьеры Мухаммедкалый Абылгазиев и Омурбек Бабанов.

Председатель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев заявил журналистам, что в рамках расследования по Кумтору к ответственности могут быть привлечены бывшие президенты Кыргызстана. В Кыргызстане за годы независимости сменились уже пять президентов — Садыр Жапаров шестой. Разработка Кумтора канадской компанией началась в 1996 году. Таким образом подозреваемыми могут стать все прошлые президенты.