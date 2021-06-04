Пресс-служба Первомайского суда сообщила, что 29 апреля соучредителя компании «Ала-ТВ» Артура Халдарова признали виновным по делу о продаже радиочастот.

По информации суда Халдаров признан виновным по статье «Коррупция» и приговорен к выплате штрафа в 280 тысяч сомов в счет государства. Халдарова задержали по этому делу сотрудники ГКНБ в июне 2020 года.

Дело о радиочастотах

Дело о продаже радиочастот стало известным общественности еще весной 2020 года из-за возможной причастности к нему экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева — в этом его подозревал депутат Жанар Акаев.

Акаев потребовал у Абылгазиева, который еще был премьером, доказать свою непричастность к коррупции в Госагентстве связи при незаконной продаже лицензии на радиочастоту.

Абылгазиев на фоне скандала ушел в отпуск, «чтобы не мешать следствию», а затем вовсе подал в отставку. Официально о том, фигурирует ли Абылгазиев в этом деле, не заявлялось.

Однако в январе 2021 года его задержали сотрудники ГКНБ и Первомайский суд Бишкека вынес решение оставить его под стражей на два месяца. Абылгазиева обвиняют в коррупции и незаконном обогащении.

Тогда в ГКНБ заявили, что за время премьерства у Абылгазиева значительно увеличились активы, превышая его официальный доход. Чтобы реализовать эти средства он приобрел дорогую недвижимость и вкладывался в строительную сферу, все это оформляя на фиктивные лица.

Кроме бывшего премьера в деле о продаже радиочастот проходят еще ряд подозреваемых. В том числе, бывший руководитель Госагентства связи Чынгыз Бекташев и экс-глава Госагентства связи Наталья Черногубова.

Кроме этого, известно, что ранее к штрафу в 300 тысяч сомов по этому делу приговорен бывший рукаппарата правительства Самат Кылжыев.