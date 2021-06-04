Не стало еще семи кыргызстанцев. За минувшие сутки в Бишкеке скончалось пять пациентов с коронавирусом, еще двое умерли в Иссык-Кульской области.

За сутки коронавирус подтвердили у еще 383 кыргызстанцев. По официальной статистике, число заражений по стране достигло 106 223 случаев.

Больше всего новых зараженных в Бишкеке — 177. В Чуйской области еще 78.

В Оше и Ошской области 38 и 20. В Иссык-Кульской области 28, а в Джалал-Абадской — 22. Еще 10 новых заражений в Нарынской области, шесть в Баткенской и четыре — в Таласской.

В том числе среди зараженных 12 медиков. Шесть медработников заразились в Бишкеке, два — в Ошской области, по одному — в Оше, в Баткенской, Джалал-Абадской и Чуйской областях.

Выздоровели за сутки 320 человек, но в больницах по-прежнему остаются 1678 пациентов. Из них в тяжелом состоянии — 458 человек, а в крайне тяжелом — 105.