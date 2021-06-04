Пресс-служба аппарата президента сообщила, что 4 июня в Иссык-Кульской области машина, сопровождавшая президента Садыра Жапарова попала в аварию. Погиб один сотрудник 9-й Службы ГКНБ (Госохрана) и трое пострадали. Сам президент был в другой машине и не пострадал.

По их данным, на участке автодороги возле села Ананьево в машину сопровождения врезался выехавший на встречную полосу легковой автомобиль.

«По предварительной информации, водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля, находился в нетрезвом состоянии», — сообщили в пресс-службе главы государства.

Жёсткая посадка вертолёта

Ранее военный вертолёт Вооруженных сил Кыргызстана, который направлялся в приграничную зону кыргызско-таджикской границы в Алае, совершил экстренную, жесткую посадку. По данным собственных источников СМИ Кыргызстана, вертолёт упал.

В Минобороны сообщили, что в вертолёте были 10 человек — трое получили незначительные травмы, им оказывают медицинскую помощь. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, который выехал в Ошскую область в связи с обострением ситуации на кыргызско-таджикской границе, в это время находился в другом воздушном судне и потому не пострадал.

Фото на заглавной иллюстративное

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Падение вертолета в Алае. ГКНБ сообщил об экстренной посадке — есть пострадавшие