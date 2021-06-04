Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что 4 июня между управлением городского транспорта и компанией «Эко Пассажирские перевозки» подписан договор о поставке в столицу автобусов японской марки ISUZU.

В мэрии отметили, что договор заключен согласно меморандуму, который ранее подписали стороны.

Согласно документу, «Эко Пассажирские Перевозки» должна в течение этого года поставить не меньше 350 экологичных автобусов марки ISUZU узбекского производства на газовом топливе.

«По условиям договора, первая партия автобусов должна быть поставлена на маршрутные линии до 1 июля 2021 года», — сообщили в мэрии.

Между тем в столице все еще продолжается забастовка водителей маршруток, которые требуют повысить тарифы за проезд. В ответ на это столичная мэрия придумывает способы, как разгрузить муниципальные автобусы и троллейбусы.

Для этого мэрия уже решила продлить их работу до 23:00 ночи. Также муниципалитет привлекает своих сотрудников на транспорте к бесплатному провозу горожан. Автобусы для бесплатного развоза предоставил также аэропорт «Манас» и ряд предпринимателей столицы.