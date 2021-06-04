Министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что Кыргызстан попросит Казахстан предоставить вакцины от COVID-19.

По словам чиновника, он уже разговаривал со своим казахстанским коллегой и послом Казахстана в Кыргызстане.

«Казахстан готов оказать гуманитарную помощь. Там выпускают вакцину совместно с Россией*. Думали попросить 500 тысяч доз, надеемся, хотя бы 100 тысяч доз дадут», — сказал Бейшеналиев в интервью ИА 24.kg.

*Совместно с Россией Казахстан на базе Карагандинского фармацевтического комплекса производит вакцину «Спутник V».

Он отметил, что с транспортировкой вакцины из Казахстана не должно возникнуть проблем.

«Не нужно искать самолет для транспортировки препарата*. Достаточно иметь рефрижераторы**», — добавил министр.

*Ранее Бейшеналиев сказал, что Кыргызстан не может доставить вторую партию китайской вакцины Sinopharm из-за того, что «нет ни самолёта, ни авиарейсов в Пекин». Позже стало известно, что вакцину поможет доставить ЮНИСЕФ.

**Рефрижектор — это система искусственного охлаждения, холодильно-отопительная установка (ХОУ), монтируемая на фургон и служащая для поддержания внутри него температуры в интервале от −30 °С до +12 °С.

Вакцинация в Кыргызстане

Вакцинация в Кыргызстане началась 29 марта. Сейчас кыргызстанцев прививают китайской вакциной Sinopharm и российским «Спутником V».

Sinopharm поступила в конце марта в количестве 150 тысяч доз, этого хватит на 75 тысяч человек. Сейчас этим препаратом может вакцинироваться любой желающий. Однако, по данным минздрава, первый компонент этой вакцины в Бишкеке закончился, а данных по регионам у ведомства нет.

«Спутник V» сейчас могут получить лишь лица старше 65 лет.

Кроме этого, в конце июня ожидается поставка 420 тысяч доз англо-шведской вакцины AstraZeneca по линии COVAX. Также власти Китая в качестве гумпомощи предоставят ещё 150 тысяч доз Sinopharm, но неизвестно когда их доставят.

По данным Республиканского штаба, на 5 июня в стране всего вакцинировано свыше 86 тысяч человек, а вторую дозу препарата получили 40 294 человека.

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