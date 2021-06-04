Материал обновлен в 14: 11 04.06.2021



Пресс-служба Погранслужбы ГКНБ сообщила об обострении ситуации на кыргызско-таджикской границе в ночь на 4 июня. Инцидент произошел в Ошской области в местности Унжу-Булак, к западу от КПП «Карамык».

Версия Кыргызстана



По информации ПС ГКНБ, с таджикской стороны границы «наблюдается скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике».

«Таджикская сторона, нарушив все ранее достигнутые договоренности межправительственных делегаций Сторон по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы, 4 июня около 03:00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области с заходом вглубь территории Кыргызской Республики до 1000 метров», — говорится в сообщении.

Кыргызский кабинет министров сообщил о том, что в Ошскую область вылетел глава ГКНБ и по совместительству глава делегации Кыргызстана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы Камчыбек Ташиев.

Он взял с собой спецпредставителя кабмина по приграничным вопросам Назирбека Борубаева и директора Госагентства по земельным ресурсам Абдулата Мырзаева.

«…Таджикская сторона, нарушив ранее достигнутые договоренности, накалила обстановку и обострила ситуацию на кыргызско-таджикской госгранице, что не соответствует добрососедским и дружеским отношениям», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Версия Таджикистана

Пресс-центр Пограничных войск ГКНБ РТ распространил через несколько часов заявление, в котором отметил, что официальное заявление кыргызской стороны «не соответствует действительности».



По версии Таджикистана, две межправкомиссии Бишкека и Душанбе по делимитации и демаркации границ из общей протяженности описали 519,9 км таджикско-кыргызской госграницы из 986,7 км.

«При этом одним из оставшихся неразделенных участков остался перевал Шатты. Стороны договорились, что продолжат работу по определению линии прохождения госграницы на данном участке и представят свои предложения. В соответствии с договоренностью в рамках межправительственной комиссии отдельные пограничные точки были описаны. В связи с этим, в настоящее время пограничным нарядом ПВ ГКНБ РТ осуществляется охрана по согласованной линии прохождения таджикско-кыргызской госграницы», — говорится в сообщении.

То есть, согласно данной протокольной договоренности выставление пограничного наряда осуществлено на уже согласованной территории.

«С другой стороны, на участке перевала Карамик установлен пограничный пост Кыргызской Республики с надлежащей инфраструктурой. Указанная дислокация обеспечивает принцип паритетности в охране государственной границы двух соседних государств до завершения процесса делимитации, демаркации и ее юридического оформления», — отмечает Погранслужба ГКНБ Таджикистана.



Ведомство предлагает «с целью скорейшего завершения процесса делимитации на данном участке поручить топографическим рабочим группам сторон продолжить работу по описанию линии прохождения госграницы на данном участке».

Договоренности между сторонами были достигнуты чуть более месяца назад, после приграничного вооруженного конфликта в Баткенской области.

Приграничный конфликт

Конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном начался 28 апреля у водозабора «Головной» на границе двух стран. Тогда граждане обеих сторон закидали друг друга камнями. 29 апреля военные Кыргызстана и Таджикистана применили вооружение.

По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за камер видеонаблюдения, которые установила таджикская сторона на водозаборе «Головной».

По данным минздрава, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев и 154 получили ранения различной степени тяжести. Из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тыс человек.

Полного прекращения огня со стороны двух стран удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Со стороны Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили 6 мая. Всего, по данным властей соседней страны, в ходе вооруженного конфликта погибли 19 человек, ранения получили 87 таджикистанцев.