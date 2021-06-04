МИД Кыргызстана сообщил, что вручил ноту протеста послу Таджикистана в республике Назирмаду Ализоде. Это произошло после того, как ситуация на кыргызско-таджикской границе вновь обострилась ночью 4 июня.

В МИДе отметили, что вручили ноту «в связи с целенаправленным проникновением таджикских военнослужащих и военизированной техники вглубь кыргызской территории в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области».

«Руководителю дипломатического представительства Таджикистана указано, что таджикская сторона, нарушая все ранее достигнутые договоренности на уровне правительственных делегаций сторон по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы, а также протокол рабочей встречи представителей министерств обороны Кыргызстана и Таджикистана от 1 мая 2021 года, совершает очередные провокационные действия, которые неизменно ведут к эскалации ситуации в приграничье двух государств», — говорится в сообщении ведомства.

В целях недопущения дальнейшей эскалации ситуации в приграничных районах МИД потребовал от Таджикистана демонтировать из местности Унжу-Булак установленные контейнеры, отвести стянутые силы военнослужащих и военизированной техники.

Также в ведомстве призвали Таджикистан вернуться к обсуждению вопросов по делимитации и демаркации границы между странами в рамках предстоящих встреч правительственных делегаций сторон.

«Несмотря на имеющиеся договоренности, пограничные представители Таджикистана не отвечают и не выходят на связь, избегая тем самым возможностей проведения переговоров для снятия напряженности», — сообщили в ведомстве.

Обострение ситуации на границе

Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана рано утром 4 июня сообщила о напряжённой ситуации на кыргызско-таджикской границе. Инцидент произошел в Ошской области в местности Унжу-Булак, к западу от КПП «Карамык».

Погранслужба Кыргызстана заявила, что таджикская сторона 4 июня около 03:00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы «с заходом вглубь территории Кыргызской Республики до 1000 метров». Затем туда направилась делегация по приграничным вопросам и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По версии Таджикистана, официальное заявление кыргызской стороны «не соответствует действительности». Там сообщили, что пограничный наряд Таджикистана на границе с Кыргызстаном выставлен на согласованной территории.

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Жёсткая посадка вертолёта

Позже ГКНБ Кыргызстана сообщил, что военный вертолет Вооруженных сил Кыргызстана, который направлялся в приграничную зону кыргызско-таджикской границы в Алае, совершил экстренную посадку. По данным собственных источников СМИ Кыргызстана, вертолёт упал.

По данным Минобороны страны, в вертолёте были 10 человек — трое получили незначительные травмы, им оказывают медицинскую помощь.

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Погранслужба Кыргызстана сообщила, что на 14:00 ситуация на кыргызско-таджикском участке государственной границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области характеризуется как «относительно стабильная».