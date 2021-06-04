По словам сторонницы бывшего замглавы таможни, Раимбеку Матраимову пришлось просить родных о помощи, чтобы возместить ущерб государству в 2 млрд сомов. Впрочем, новые сведения показывают, что это не помешало ему купить новый пентхаус в Бишкеке — рядом со своими старыми апартаментами.

Экс-заместитель председателя таможенной службы Кыргызстана и осужденный коррупционер Раимбек Матраимов приобрел еще один пентхаус в элитке на бульваре Эркиндик, в самом центре Бишкека.

В феврале 2021 года Матраимов признал свою вину в организации коррупционных схем на таможне после того, как выплатил 2 млрд сомов в бюджет в качестве компенсации ущерба. В тот момент утверждалось, что бывшему чиновнику было трудно выплатить эти деньги.

Однако «Клооп» и OCCRP обнаружили, что 22 апреля этого года, спустя всего пару месяцев после приговора, Матраимов купил новый пентхаус в элитном доме с короной на крыше по бульвару Эркиндик в Бишкеке.

Фактическая стоимость покупки неизвестна, но аналогичная квартира несколькими этажами ниже площадью 230 квадратных метров стоит около 200 тысяч долларов.

Новые сведения о приобретении имущества еще раз ставят под вопрос эффективность приговора в отношении бывшего таможенника и практику освобождения подозреваемых в коррупции чиновников в обмен на выплаты в бюджет государства.

Обстоятельства приобретения нового имущества также вызывают вопросы.

Пока предыдущий собственник Айбек Абдуллаев был владельцем этой квартиры, она в течение года находилась под арестом по решению Ленинского суда Бишкека. Однако через три дня после снятия ареста Матраимов приобрел эти апартаменты.

О самом Абдуллаеве не удалось найти какой-либо информации, связаться с ним также не получилось. Ленинский суд Бишкека не смог пояснить причины ареста квартиры до публикации этого материала.

Представитель Матраимова не ответил на запрос о комментарии.

Сомнительные сделки

Это не первые претензии к недвижимости Матраимова после выявления его коррупционной деятельности журналистами «Клоопа», OCCRP, Bellingcat и «Радио Азаттык».

В ранее опубликованном расследовании журналисты выяснили, что Матраимов выкупил квартиры в старых домах и передал их государству специально ради сделки со следствием о выплате 2 млрд сомов в бюджет.



Шоппинг перед приговором В этом материале мы показываем, как Матраимов приобретал квартиры в старых советских домах ради сделки со следствием

Сделка со следствием помогла Матраимову не получить тюремный срок в Кыргызстане и отделаться штрафом и компенсацией. США же объявили санкции в отношении него в рамках Глобального акта Магнитского, сделав его первым кыргызским чиновником в этом списке.

Эльнура Алканова Сторонница семьи бывшего таможенника и кандидат в депутаты от патронируемой ими партии «Мекеним Кыргызстан» Эльнура Алканова тогда объяснила, что Матраимову пришлось просить о помощи родных и сторонников и продавать свое имущество (а семье брать кредиты), чтобы выплатить эти 2 млрд сомов. Однако новый факт приобретения недвижимости показывает, что Матраимов вовсе не обеднел.

Проверка уже известного имущества Матраимова подтвердила, что он никому его не продавал — он все так же владеет своим «старым» пентхаусом в здании по бульвару Эркиндик и квартирой в Оше.

Имущество Матраимовых в Кыргызстане В этой интерактивной карте собрана недвижимость клана Матраимовых

Однако некоторая собственность родных Матраимова сменила владельцев — один племянник продал свою квартиру в Оше за день до заключения сделки между бывшим таможенником и следствием в октябре 2020 года, а другой племянник продал дом в том же городе строительной компании в январе этого года. Неизвестно, получил ли сам Матраимов какую-либо прибыль с этих сделок, но приблизительная стоимость этой недвижимости не превышает стоимости нового пентхауса. Кто такой Матраимов Раимбек Матраимов Герой серии расследований OCCRP, «Радио Азаттык», «Клоопа» и Bellingcat о контрабанде и коррупции в Центральной Азии — Раимбек Матраимов — впал в немилость после смены власти в стране в результате восстания в октябре прошлого года.

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До революции он пользовался поддержкой предыдущих властей, несмотря на материалы журналистов о его причастности к контрабанде товаров из Китая и сотрудничестве с подпольным бизнесменом Хабибулой Абдукадыром.

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