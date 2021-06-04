СМИ сообщили о падении кыргызского вертолета в Алае. По информации пресс-службы ГКНБ, в Чон-Алайском районе Ошской области 4 июня совершил экстренную посадку военный вертолет Вооруженных сил Кыргызстана, который направлялся в приграничную зону кыргызско-таджикской границы.

Также по информации издания «Акипресс», в салоне вертолета находились 15 человек, они получили травмы различном степени тяжести.

В Госкомитете отметили, что в вертолете не было главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, он находился во втором воздушном транспорте.

Ташиев и делегация по приграничным вопросам направилась в Ошскую область после того как стало известно, что на спорном участке двух стран таджикская сторона установила контейнер. В Погранслужбе отметили, что с таджикской стороны границы «наблюдается скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике».

«…Таджикская сторона, нарушив ранее достигнутые договоренности, накалила обстановку и обострила ситуацию на кыргызско-таджикской госгранице, что не соответствует добрососедским и дружеским отношениям», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

По версии Таджикистана, официальное заявление кыргызской стороны «не соответствует действительности». Официальные власти страны также сообщили, что две межправкомиссии Бишкека и Душанбе по делимитации и демаркации границ из общей протяженности описали 519,9 км таджикско-кыргызской госграницы из 986,7 км.

«При этом одним из оставшихся неразделенных участков остался перевал Шатты. Стороны договорились, что продолжат работу по определению линии прохождения госграницы на данном участке и представят свои предложения. В соответствии с договоренностью в рамках межправительственной комиссии отдельные пограничные точки были описаны. В связи с этим, в настоящее время пограничным нарядом ПВ ГКНБ РТ осуществляется охрана по согласованной линии прохождения таджикско-кыргызской госграницы», — говорится в сообщении.

Конфликт на границе

Последний конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном начался 28 апреля у водозабора «Головной» на границе двух стран. Тогда граждане обеих сторон закидали друг друга камнями. 29 апреля военные Кыргызстана и Таджикистана применили вооружение.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за камер видеонаблюдения, которые установила таджикская сторона на водозаборе «Головной».

По данным минздрава Кыргызстана, во время конфликта на границе погибли 36 человек и 154 получили ранения различной степени тяжести. Также из района, где произошел конфликт были эвакуированы более 40 тыс человек.

Полного прекращения огня со стороны двух стран удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Со стороны Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили 6 мая. Всего, по данным властей соседней страны, в ходе вооруженного конфликта погибли 19 человек, ранения получили 87 таджикистанцев.

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