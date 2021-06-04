Министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что поставка 420 тысяч доз вакцины AstraZeneca (нынешнее название Vaxzevria) от COVID-19 задерживается. По его словам, вакцину доставят к концу июня.

По данным чиновника, задержка с поставкой вакцины связано с тем, что завод выпускающий препарат не справляется. Бесплатные вакцины в рамках COVAX ожидают 125 стран.

«Заводы [выпускающие AstraZeneca] расположены в Бразилии, Аргентине, Индии. Наша страна должна получить вакцину с завода в Индии. Мы спрашивали, там говорят, как только легче станет, отправят. Мы первые в очереди стоим, в неделю несколько раз звоним, не успевают они. К концу июня, наверное, поступит. Ищем и другие пути», — сказал Бейшеналиев в интервью ИА 24.kg.

Вакцину AstraZeneca Кыргызстан должен получить в рамках программы COVAX. Она позволяет странам с низким и средним развитием экономики получить вакцину в качестве гуманитарной помощи.

На заседании парламента 3 июня Бейшеналиев сообщил, что минздрав в рамках COVAX планирует кроме AstraZeneca, также запросить китайскую вакцину Sinopharm.

Ранее директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова говорила, что в первом раунде программы COVAX для всех стран предоставят вакцину AstraZeneca, во втором раунде у государств будет выбор.

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Вакцинация в Кыргызстане

В Кыргызстане сейчас доступны всего две вакцины — российская «Спутник V» и китайская Sinopharm. Обе вакцины доступны для граждан страны бесплатно. Однако «Спутник V» могут получить лишь лица старше 65 лет.

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Кампания по вакцинации граждан началась в стране в конце марта этого года. По данным Республиканского штаба, на 5 июня в стране всего вакцинировано свыше 86 тысяч человек, а вторую дозу препарата получили 40 294 человека.