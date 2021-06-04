Правозащитный центр «Бир Дуйно» обратился к президенту Садыру Жапарову в связи с годовщиной июньских событий на юге Кыргызстана в 2010 году.

В организации отметили, что с волнением ожидают результатов вновь открытого расследования по июньским событиям в Оше из-за умершего в исправительной колонии в 2020 году правозащитника Азимжана Аскарова.

«Вдова правозащитника не может получить компенсацию за своего мужа, признанного жертвой пыток, поскольку Верховный суд Кыргызстана не посчитал ее правопреемницей», – сообщили в «Бир Дуйно».

В организации рассказали, что вместе с Азимжаном Аскаровым юристы «Бир Дуйно» прошли 47 судебных процессов. Сейчас ГСИН проводит расследование смерти Аскарова, но это является конфликтом интересов. Например, в ведомстве отказались от проведения повторной независимой, комиссионной экспертизы.

«Бир Дуйно» отмечает, что Азимжан Аскаров, его семья, коллеги и партнеры из разных уголков мира боролись и продолжают бороться с безнаказанностью чиновников разного уровня, которые, «прикрывая свои преступления, игнорируя все законные инструменты, включая соображения Комитета ООН по правам человека, растоптали принцип равенства граждан перед законом, оставаясь безнаказанными».

По данным организации, вдова Аскарова Хадича Аскарова, его дети и внуки, правозащитники, а также международное сообщество просят президента Жапарова проявить политическую волю и восстановить справедливость и законность в отношении правозащитника.

В «Бир Дуйно» считают, что после этого Кыргызстан вернет свой имидж и статус независимого государства в ООН, ОБСЕ и Евросоюзе, как страна, «приверженная общечеловеческим ценностям, гуманности и справедливости, уважающая права каждого человека, борющаяся против безнаказанности в мире и нацеленная на устойчивое развитие».

«Следуя соображениям Комитета ООН по правам человека, правозащитник должен быть оправдан посмертно, семья должна получить компенсацию. Чиновники, нарушившие права Аскарова, должны быть привлечены к ответственности», – отметили в организации.

Кто такой Аскаров?

Азимжан Аскаров — один из самых известных правозащитников Кыргызстана — провел в заключении последние 10 лет своей жизни. Аскарова задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана.

Его обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве милиционера». Затем 15 сентября 2010 года суд приговорил Аскарова к пожизненному заключению, но он не признал своей вины.

25 июля 2020 года стало известно о смерти Аскарова в заключении. Смерть правозащитника подтвердили его коллега, правозащитница Толекан Исмаилова, а также адвокат Валерьян Вахитов.

Аскарову было 69 лет и в последние дни перед смертью его здоровье значительно ухудшилось. Причиной смерти Аскарова стала острая дыхательная недостаточность, которая развилась на фоне двусторонней тотальной пневмонии.

Хотя адвокат требовал госпитализации правозащитника, власти ограничились лишь тем, что предложили перевести Аскарова в колонию №47, в которой находится центральная больница Госслужбы исполнения наказаний. По данным же ГСИН, Аскаров сам отказывался от госпитализации.

В деле Азимжана Аскарова имелся ряд противоречий — приговоры правозащитнику выносили, в основном, только на показаниях милиционеров. Кроме этого, комитет ООН по правам человека признал, что Аскарова пытали, а судебное разбирательство в отношении правозащитника было несправедливым.

Правозащитники связывали гонения против Аскарова с тем, что он занимался расследованиями пыток со стороны милиции.

В 2016 году Комитет ООН потребовал, чтобы власти Кыргызстана аннулировали приговор в отношении Аскарова и выпустили его из-под стражи, однако этого не произошло.

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