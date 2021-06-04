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Госкомитет нацбезопасности сообщил о задержании мошенников, вымогавших 1,2 миллиона долларов. По информации ведомства, задержанные утверждали, что связаны с братом президента Садыра Жапарова.

«Установлено, что «А.М.Б.» и «Б.У.М.», прикрываясь именем брата президента Садыра Жапарова – Сабыра Жапарова и спекулируя якобы его личной заинтересованностью, путем обмана и злоупотребления доверием пытались завладеть денежными средствами «М.Т.А.» в особо крупном размере в сумме 1 250 000 долларов США за решение вопроса по вывозу контейнеров с ТНП, задержанных и находящихся на территории Республики Казахстан», — сообщило ведомство.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», а упомянутый «А.М.Б.» отправлен в СИЗО.

Администрация президента уже сделала обращение.

«В случаях обращения или оказания давления в целях решения личных вопросов с использованием имени президента просим обращаться в соответствующие правоохранительные органы», — сообщила его пресс-служба. Администрация президента настаивает, что Садыр Жапаров уже заявлял, что людей, которые прикрываются его именем и преследуют корыстные интересы, нужно задерживать — даже если они его родственники.

Ранее уже задерживали людей из окружения президента за вымогательство. Например, 9 января стало известно о задержании Мелиса Аспекова и Улана Джураева за вымогательство 250 000 долларов. Оба были известны, как сторонники президента, а Аспеков сообщал, что занимается предвыборной кампанией Жапарова в Чуйской области — штаб политика это отрицал.

А 30 января был задержан заведующий отделом информационной политики аппарата президента Нургазы Анаркулов — тоже за вымогательство. По информации ГККНБ, мужчина «вымогал денежные средства в особо крупном размере у претендента на одну из руководящих госдолжностей за положительное решение вопроса о назначении». После задержания он был лишен должности, его место в аппарате заняла телеведущая Нуркамал Асканова.