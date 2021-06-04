Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев ответил на критику в парламенте и обществе о политических гонениях в деле о коррупции на руднике «Кумтор». Об этом сообщили в пресс-службе главы страны.

*После ряда задержаний политиков по делу Кумтора, в их защиту высказался депутат Канат Исаев. Он потребовал, чтобы задержанным изменили меру пресечения.

«Будет ли подтверждена вменяемая им вина в будущем? Если нет, то кто будет отвечать за их задержание?» — сказал депутат, говоря о задержанных Асылбеке Жээнбекове, Омурбеке Бабанове и Торобаев Зулпукарове.

Кроме этого, после задержания депутата Асылбека Жээнбекова, его адвокат Давран Касымов заявил, что это является политическим гонением. Вместе с этим он добавил, что Жээнбеков не считает себя виновным и не понимает почему он был задержан.

По словам Султанбаева, до этого по «Кумтору» не проводилось объективного расследования, «хотя среди населения всегда открыто говорилось о коррупционной составляющей вокруг месторождения». Он также отметил, что дело по «Кумтору» рассматривается по требованию общества.

«В деле появились имена известных в стране лиц. Однако это не должно тормозить ход расследования. И в этой связи на наш взгляд неуместно привязывать былые заслуги, занимаемые должности кого-либо, так как перед законом все равны», — заявил Султанбаев.

Вместе с этим, пресс-секретарь президента считает, что «высказывания о якобы политических гонениях — неуместны».

Султанбаев заявил, что слова «отдельных граждан», которые сомневаются в объективности расследования и ищущих в деле политическую подоплеку, «не имеют под собой почву».

31 мая Первомайский суд столицы оставил под арестом на два месяца депутатов Торобая Зулпукарова и Асылбека Жээнбекова, которые проходят в деле «Кумтора» по статье «Коррупция».

Кроме них задержаны были и экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, а также политики Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев. Также после задержаний, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что по делу к ответственности могут привлечь и бывшие президенты Кыргызстана.