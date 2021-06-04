Спортсмен Арстанбек Базаркулов, завоевавший путевку на Паралимпиаду 2021 в Токио, нуждается в средствах для принятия участие в ней. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила футболистка Айдана Оторбаева.

«С этого дня и примерно до 10 июня я буду сама вести сбор средств для Базаркулова и вручу лично ему в руки. Прошу всех неравнодушных помочь в сборе», — написала она.

Футболистка отметила, что Арстанбек является мастером спорта Кыргызстана по легкой атлетике а также участником международных и местных соревнований.

«По итогам недавних выступлений на трех лицензионных турнирах, Базаркулов выполнил необходимые нормативы и завоевал путевку на паралимпийские игры.

Однако у спортсмена тяжёлое финансовое положение, у его супруги имеется первая степень инвалидности, а также двое маленьких детей, помимо этого у него нету собственного жилья», — написала Оторбаева.

Реквизиты для сбора средств:

Карта Оптима Банк: 4169585343287115 (А.О.К)

Реквизиты Демир Банк: 4215890117325933 (А.О.К);

Элсом: 0779 17 96 17 (Р.Н.)

Летние Паралимпийские игры в Токио должны пройти с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Они должны были пройти ещё летом 2020 года, но Международный олимпийский комитет перенёс игры на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Летние Паралимпийские игры проводятся с 1960 года сразу после Олимпийских игр. Инвалиды соревнуются в более чем 20 видах спорта, включая легкую и тяжелую атлетику, теннис на колясках и плавание.

Олимпийские игры тоже были перенесены из-за ситуации с COVID-19. Сообщается, что они должны пройти в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Над материалом работали Бегимай Арстанбекова и Нурсултан Усенов.