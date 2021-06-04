Орхан Инанды — уроженец Турции, один из четырех учредителей Международного образовательного учреждения «Сапат». Он работает в Кыргызстане с 1995 года, а с 2001 года возглавляет сеть школ «Сапат» в качестве президента.
Его местонахождение неизвестно с 31 мая 2021 года. Рассказываем, что происходит и причем здесь Турция, Монголия и Кения.
Как пропал Орхан Инанды?
По данным милиции, 1 июня примерно в 04:20 поступил вызов о том, что во дворе одного из многоэтажных домов в 10-ом микрорайоне Бишкека обнаружен автомобиль марки Lexus 470 с госномером 01KG 599AHR. Двери машины были открыты.
На месте был гражданин Юсуф Косе, который написал заявление с просьбой оказать содействие в поисках его отца Орхана Инанды. Последний передвигался на этом автомобиле и выходил на связь по телефону 31 мая примерно в 18:00.
Днем 1 июня представители сети школ «Сапат» провели пресс-конференцию в связи с пропажей их президента.
«Были ли недопонимания с политической точки зрения, я точно не знаю. Но сегодня мы потеряли человека и не знаем, где он находится, это очень тяжело. Во-вторых, почему это произошло именно 31 мая? Связано ли это с окончанием учебного процесса в школах?» – заявила вице-президентка образовательного учреждения Раина Асакеева.
Коллеги Орхана Инанды отметили, что обстоятельства его пропажи вызывают вопросы. Адвокат Зоотбек Кудайбергенов сообщил, что, по неподтвержденной информации, Инанды удерживают силой в Бишкеке.
«По нашей неподтвержденной информации, применяют силу и удерживают его. Авто нашли у одного кафе в Октябрьском районе. Ценные вещи были на месте. Это говорит о том, что не было цели обокрасть. Если бы это был грабеж, то ценные вещи бы забрали», – сказал адвокат.
Директор «Сапата» Нурлан Кудайбердиев связал похищение Орхана Инанды с политической обстановкой в Турции, предположив, что за этим делом «могут стоять турецкие власти».
«У этого человека не было врагов. Турция в связи с политическими событиями похищает своих граждан в разных странах. У нас такие предположения, потому что Орхан Инанды ни с кем не конфликтовал, он дипломатичный человек», — заявил он.
Супруга пропавшего Рейхан Инанды через социальные сети обратилась к властям Кыргызстана. Она поблагодарила всех, кто помогает в поисках ее мужа.
«Я хочу лишь, чтобы муж в здравии вернулся к нам. Я прошу власти Кыргызстана оказать содействие в его поисках. Из турецких СМИ наверняка всем известно, что если его депортируют из страны, то его жизнь будет подвергнута опасности. Я боюсь за его безопасность. Я верю в справедливость и дружелюбие кыргызского народа. Надеюсь, что моего мужа не депортируют», – написала она.
Что делалось для поисков?
1 июня местная милиция разослала ориентировки по всем регионам. Было начато досудебное производство. Для поисков Инанды в УВД Октябрьского района Бишкека была создана следственная группа.
Позже президент Садыр Жапаров поручил ГКНБ и МВД подключить дополнительные силы к поискам Инанды. Он поручил правоохранительным органам провести соответствующие разыскные мероприятия по установлению его местонахождения.
Кроме того, пресс-служба президента подтвердила, что уроженец Турции Инанды является гражданином Кыргызстана.
Пресс-служба МВД 2 июня сообщила, что по факту исчезновения Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».
«Создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей, разосланы ориентировки в территориальные подразделения, ведутся все необходимые следственные действия и розыскные мероприятия», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что досудебное производство по этому делу находится на контроле министра внутренних дел Улана Ниязбекова.
В Госкомитете нацбезопасности тоже сообщили, что в ведомстве принимают меры по поиску лиц, причастных к похищению. По данным ГКНБ, в 2019 году была угроза похищения Инанды – члены ОПГ намеревались похитить предпринимателя, чтобы получить выкуп.
Тогда правоохранительные органы Кыргызстана рекомендовали ему «привлечь личную охрану и принять необходимые меры предосторожности». Позже родные Инанды отмечали, что он завел охрану, но в тот вечер был один.
3 июня в ГУВД Бишкека заявили, что Орхан Инанды официально не пересекал государственную границу.
«Ведутся круглосуточные поиски с привлечением наиболее опытных сотрудников следственных и оперативных подразделений УВД Октябрьского района, ГУВД Бишкека, ГУВД Чуйской области и МВД. Устанавливаются и допрашиваются десятки свидетелей, а также возможные очевидцы происшествия», – сообщили в милиции.
По сообщению ведомства, были созданы оперативно-мобильные группы, дополнительно проверяющие общественные места, развлекательные заведения, гостиницы, рынки и торговые комплексы, парки, стройки, подвалы и чердачные помещения.
Также поиски идут в новостройках, жилмассивах, пригородных населенных пунктах и на дачных участках.
«На выездах и въездах в столицу выставлены мобильные и стационарные посты, проверяются автомобили», – отметили в милиции.
Тогда же пресс-служба президента сообщила, что в секретариате Совета безопасности прошло оперативное совещание по ситуации с исчезновением Инанды.
Секретарь Совбеза Марат Иманкулов отметил, что нужно усилить координацию между ведомствами и провести все мероприятия по скорейшему установлению местонахождения Орхана Инанды.
В тот же день образовательная организация «Сапат» объявила вознаграждение за информацию о местонахождении своего главы.
4 июня в ГУВД Бишкека сообщили, что поиски активно продолжаются – милиция ищет свидетелей и очевидцев произошедшего, отрабатываются все возможные версии.
«Сотрудники милиции прочесывают столицу и Чуйскую область. Они проверяют все возможные места, где, по версии правоохранительных органов, может находиться Инанды», – отметили в ведомстве.
По сообщению, к поисковым мероприятиям привлечены кинологические службы со служебными собаками, используются дроны. Выезды и въезды в столицу контролируются мобильными и стационарными постами.
Акции в поддержку Инанды
1 июня возле посольства Турции в Бишкеке прошел митинг. Около 70 человек вышли в поддержку ранее пропавшего президента сети лицеев.
Собравшиеся держали плакаты с надписью «Табылсын!» («Пусть найдется»), «Свободу Орхану Инанды!» и «Руки прочь от гражданина Кыргызстана!»
2 июня в Бишкеке 200 человек вновь собрались у здания Посольства Турции в Кыргызстане – студенты «Сапата», а также родители выпускников, требующих найти пропавшего Инанды.
Позже они прошли к Дому правительства, и потребовали от его представителей дать им информацию относительно поисков президента сети лицеев «Сапат».
«Мы вышли на мирный митинг, потому что уже несколько дней нам ничего не говорят. Надеемся, что глава кабинета министров Улукбек Марипов выйдет к нам и ответит на вопросы. Если он не может, пусть выйдут его представители», — заявили митингующие.
Они утверждали, что за его похищением, возможно, стоят спецслужбы Турции.
Позже из Дома правительства к митингующим вышли представители администрации президента и МВД. Они пояснили, что в связи с исчезновением Орхана Инанды ведется следствие, но детали расследования они огласить не могут. Участникам акции предложили сформировать группу до десяти человек – ее примет начальник столичного ГУВД Азамат Ногойбаев и расскажет о ходе дела и записях камер наблюдения.
Митингующие потребовали ответить, где находится Инанды. Чиновники не смогли ответить, находится ли он в Кыргызстане. Участники решили не расходиться и дождаться группу, которую принял Азамат Ногойбаев.
После того, как делегация из числа митингующих вернулась со встречи с начальником ГУВД Бишкека, акция закончилась.
3 июня митингующие снова вышли на акцию к Дому правительства в Бишкеке, требуя найти исчезнувшего президента «Сапат». На митинге собрались около 300 человек.
«Мы будем собираться здесь каждый день в 10:00, пока Орхана Инанды не найдут. Мы призываем руководство МВД и ГКНБ как можно скорее раскрыть это дело и сообщить общественности все подробности. Верните нашего учителя!» — сказали митингующие.
Акцию поддержали депутаты парламента Шайлообек Атазов и Нурбек Тотонов.
«Орхан Инанды 28 лет поднимает уровень образования в Кыргызстане. То, что мы не можем уже третий день найти пропавшего, роняет наш имидж на международной арене. Обращаемся к правоохранительным органам и просим привести его к семье в целости и сохранности. Мы в парламенте также подняли этот вопрос», — сказал Шайлообек Атазов.
По мнению депутатов, руководители правоохранительных органов должны отчитаться перед Жогорку Кенешем по ситуации и проделанной работе.
«В “Сапате” учатся мои дети. Всем известно, какое хорошее воспитание дает лицей. Мы не можем назвать наших детей террористами. Оттуда выпускаются самые воспитанные и образованные ребята. Пропал в первую очередь гражданин Кыргызстана. Государство должно взять данный вопрос под контроль», — отметил Нурбек Тотонов.
Кроме того, 3 июня родители детей, которые обучаются в турецком лицее «Сапат» города Ош, провели пресс-конференцию и обратились к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.
По словам одного из родителей Тургунбая Алдакулова, Орхан Инанды, который внес огромный вклад в сферу образования, должен быть найден, а виновники в его похищении должны понести соответствующее наказание. Он отметил, что не нужно вмешивать в политику лицеи «Сапат».
«Ранее мы благодарили их за строительство и открытие международных учебных заведений, надевали калпак и относились с почтением. Однако сегодня из-за давления на внутреннюю политику какой-то страны появились пустые заявления и домыслы. Для нас это не имеет значения, каждая страна должна проводить свою политику в своем государстве», — сказали родители.
4 июня в Бишкеке у Дома правительства снова собрались сторонники пропавшего президента школ «Сапат». Среди них были студенты, их родители и учителя образовательного учреждения.
Аналогичный митинг в поддержку Инанды провели кыргызстанцы, проживающие в США. Свое послание они адресовали в международные организации по защите прав человека.
Реакция Турции
В самом посольстве эти обвинения пока никак не комментируют. В диппредставительстве пояснили, что никакой информации по этому инциденту у них нет.
В дипмиссии напомнили, что Орхан Инанды — гражданин Кыргызстана, а не Турецкой Республики, и порекомендовали обратиться к правоохранительным органам.
При этом, турецкие пропагандистские СМИ назвали акции в поддержку Инанды «провокацией ФЕТО»*, а участников акции – «группой, организованной ФЕТО». При этом в материале было отмечено, что Турция давно требует его экстрадиции.
*ФЕТО или Гюленизм — турецкое общественное движение, признанной в Турции террористической, возникшее вокруг идей турецкого писателя Фетхуллаха Гюлена. Особенно активна деятельность движения в сфере образования (в более чем 140 странах функционируют примерно 1400 школ, открытых сторонниками движения) и в развитии межконфессионального диалога.
The Economist отмечает, что Хизмет характеризуют как «движение за мир, основывающееся на идеях пацифизма и предлагающего новый современный взгляд на ислам; концепция движения противостоит экстремистской направленности салафизма». Точное количество последователей Гюлена неизвестно, однако, согласно подсчетам разных источников, количество последователей варьируется от одного до восьми миллионов.
«Члены ФЕТО собрались перед посольством Турции в Бишкеке с транспарантами и скандировали: “Найдите!”, “Где Орхан Инанды?”. Толпа, выкрикивающая антитурецкие лозунги, хотела узнать о его судьбе. Согласно сообщениям с места события, в акции участвовали как граждане Кыргызстана, так и граждане Турции», – отмечено в одном из подобных материалов.
Таинственный самолет
У кыргызстанских пользователей соцсетей появилась своя теория о том, куда пропал Орхан Инанды. Подозрения вызвал спецборт из Турции, прибывший в аэропорт «Манас» якобы накануне исчезновения президента сети школ. Были опубликованы фотографии самолета.
Пресс-служба аэропорта в ответ на это сообщила, что этот турецкий самолет – частный, в тот день он совершил тренировочный полет в аэропорт Тамчы и вернулся назад.
«Информация о том, что данный самолет прибыл вчера из Турции, не соответствует действительности. Этот борт прилетел из Турции 1 апреля и с тех пор не покидал пределы Кыргызстана. Что касается сегодняшнего рейса, то воздушное судно совершало учебно-тренировочный полет — экзаменационная проверка экипажа», заявили в «Манасе».
При этом один из турецких таблоидов (издание Habererk) 1 июня сообщил о том, что Орхан Инанды был доставлен в аэропорт, откуда его должен был забрать самолет турецкой авиакомпании «Ченгиз Иншаат», «но власти не разрешили взлет самолета в аэропорту».
По данным таблоида, после неудачной попытки вылета Инанды был возвращен в турецкое посольство, и его продолжают удерживать там.
Кто такой Инанды?
Орхан Инанды — президент сети образовательных учреждений «Сапат». Эта сеть включает в себя 16 лицеев-пансионов по всему Кыргызстану, две международные школы — Silk Road и Cambridge, а также четыре начальные школы в Бишкеке и международный университет «Ататюрк Ала-Тоо».
В заведениях обучаются более 10 тысяч школьников и студентов, работает 995 преподавателей из Кыргызстана, 131 — из Турции и 52 — из других стран.
Ранее сеть турецких образовательных учреждений в Кыргызстане называлась «Себат», однако в 2017 году власти решили изменить название на «Сапат», чтобы снять с учебных заведений подозрения в «террористической угрозе». Тогда в список учредителей вошло правительство Кыргызстана — сейчас минобразования владеет 30% акций.
Власти Турции заявляют, что основателем этих учебных заведений является проповедник Фетхуллах Гюлен — его организации и учреждения в Турции признали террористическими.
Гюлена обвинили в организации попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года. После этого власти страны начали закрывать учебные заведения, которые были основаны Гюленом. По всей стране были задержаны тысячи преподавателей, власти обвиняли их в распространении «террористических идей».
Тогда же министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил кыргызстанцев о «террористической угрозе». По его словам, она якобы исходит от образовательных учреждений «Себат», среди которых числится и университет «Ататюрк-Алатоо».
Чавушоглу призвал власти закрыть учебные заведения, созданные общественным деятелем Фетхуллахом Гюленом, в ответ МИД Кыргызстана призвал Турцию не вмешиваться во внутренние дела страны.
Тогдашний президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что школы закрываться не будут, но в них усилят контроль. Он поручил проработать новый устав школ и позаботиться о том, чтобы Министерство образования стало одним из главных учредителей сети лицеев.
В 2017 году сеть образовательных учреждений прошла перерегистрацию как местная организация и получила новое название «Сапат».
В 2019 году посол Турции Женгиз Камил Фырат демонстративно покинул ифтар, организованный Духовным управлением мусульман Кыргызстана (ДУМК).
Недовольство дипломата было вызвано тем, что на ифтар пригласили директора лицеев «Сапат» Орхана Инанды. По словам Камила Фырата, Инанды — член террористической организации ФЕТО.
В марте 2021 года Чавушоглу во время встречи с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым снова заявил, что «организация ФЕТО несет угрозу и для Кыргызстана».
Сам Гюлен проживает в США. Правительство Турции требовало у американских властей его депортировать, но безуспешно.
Дело сотрудников «Сапата»
Это не первый раз, когда власти Турции требуют от Кыргызстана экстрадиции людей, связанных с международной сетью образовательных учреждений «Сапат».
В 2019 году Анкара потребовала от властей Кыргызстана экстрадиции двух сотрудников сети «Сапат» Сенана Йылмаза и Санжара Абдулхакима. Их обвиняли в соучастии в незаконном вооруженном формировании и вооруженной террористической организации на территории Турции, и держали под стражей в СИЗО ГКНБ.
Изначально Генеральная прокуратура Кыргызстана одобрила их выдачу, вынеся постановление для привлечения иностранцев к уголовной ответственности за совершение преступления на родине. Тогда это решение вызвало общественный резонанс.
Адвокаты просили приостановить процесс по экстрадиции, поскольку обвиняемые не ознакомлены с материалами дела. Кроме того, Сенан Йылмаз и Санжар Абдулхаким попросили политического убежища в Кыргызстане.
После этого судья Чынгызбек Бердимуратов удовлетворил жалобу адвокатов о том, что выдача иностранцев незаконна и не обоснована. Решением суда постановление Генпрокуратуры отменено, а запрашиваемые лица не были выданы Турции.
Похищение в Кении
31 мая, турецкие СМИ сообщили о задержании Селахаддина Гюлена, племянника обвиняемого в попытке госпереворота Фетхуллаха Гюлена.
Согласно официальным данным властей, его задержали и доставили в Турцию сотрудники Национальной разведывательной организации. Тогда не уточнялось, где именно была проведена операция по задержанию — отмечалось только, что это произошло за рубежом.
Позже телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что турецкая разведка вывезла Селахаддина из Кении, похитив его 3 мая. Об этом заявила в видеообращении его супруга Серийя Гюлен.
«Длительное время он проживал за пределами Турции, работая учителем. Мы поженились совсем недавно, но начать новую жизнь так и не успели. С тех пор как Селахаддина похитили, никаких известий от него не было. Я обивала пороги разных учреждений, а о самом инциденте написали крупнейшие газеты Кении», — рассказала она.
Она предположила, что мужа отправили в Турцию еще 5 мая, а причиной похищения стала его фамилия.
Тогда кенийские СМИ сообщили, что власти Турции потребовали экстрадиции Селахаттина Гюлена из Кении на основании «красного уведомления» Интерпола. Это было сделано, несмотря на то, что неделей ранее суд округа Киамбу принял решение, запрещающее его арест, экстрадицию или депортацию.
Похищение в Монголии
В июле 2018 года турецкого педагога Вейселя Аксая, руководящего сетью международных школ «Себат» в Монголии, похитили и планировали вывезти из страны, но местные власти помешали этому.
Тогда неизвестные затолкали Аксая в микроавтобус возле его дома в столице Улан-Баторе.
Генеральный директор монгольского фонда, который руководит монголо-турецкой школой, ссылаясь на полицию, сообщил, что автомобиль имел поддельные номерные знаки, а внутри было три человека в масках.
Через несколько часов в аэропорту Улан-Батора приземлился турецкий чартерный самолет. Данные сайта Flightradar24 показали, что это был реактивный самолет Bombardier, эксплуатируемый ВВС Турции.
Когда стало известно о самолете, семья и друзья Аксая собрались в аэропорту. Позже во второй половине дня Министерство иностранных дел Монголии выступило с заявлением о том, что правительство приказало самолету оставаться на земле.
В МИД заявили, что захват Аксая станет «неприемлемым актом нарушения суверенитета и независимости Монголии, и Монголия будет решительно возражать». Самолет покинул Монголию в 21:15 без Аксая на борту. Он был освобожден через несколько часов.