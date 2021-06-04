Орхан Инанды — уроженец Турции, один из четырех учредителей Международного образовательного учреждения «Сапат». Он работает в Кыргызстане с 1995 года, а с 2001 года возглавляет сеть школ «Сапат» в качестве президента.

Его местонахождение неизвестно с 31 мая 2021 года. Рассказываем, что происходит и причем здесь Турция, Монголия и Кения.

Как пропал Орхан Инанды?

По данным милиции, 1 июня примерно в 04:20 поступил вызов о том, что во дворе одного из многоэтажных домов в 10-ом микрорайоне Бишкека обнаружен автомобиль марки Lexus 470 с госномером 01KG 599AHR. Двери машины были открыты.

На месте был гражданин Юсуф Косе, который написал заявление с просьбой оказать содействие в поисках его отца Орхана Инанды. Последний передвигался на этом автомобиле и выходил на связь по телефону 31 мая примерно в 18:00.

Днем 1 июня представители сети школ «Сапат» провели пресс-конференцию в связи с пропажей их президента.

Вице-президентка «Сапат» Раина Асакеева

«Были ли недопонимания с политической точки зрения, я точно не знаю. Но сегодня мы потеряли человека и не знаем, где он находится, это очень тяжело. Во-вторых, почему это произошло именно 31 мая? Связано ли это с окончанием учебного процесса в школах?» – заявила вице-президентка образовательного учреждения Раина Асакеева.

Коллеги Орхана Инанды отметили, что обстоятельства его пропажи вызывают вопросы. Адвокат Зоотбек Кудайбергенов сообщил, что, по неподтвержденной информации, Инанды удерживают силой в Бишкеке.

«По нашей неподтвержденной информации, применяют силу и удерживают его. Авто нашли у одного кафе в Октябрьском районе. Ценные вещи были на месте. Это говорит о том, что не было цели обокрасть. Если бы это был грабеж, то ценные вещи бы забрали», – сказал адвокат.

Директор «Сапата» Нурлан Кудайбердиев связал похищение Орхана Инанды с политической обстановкой в Турции, предположив, что за этим делом «могут стоять турецкие власти».

«У этого человека не было врагов. Турция в связи с политическими событиями похищает своих граждан в разных странах. У нас такие предположения, потому что Орхан Инанды ни с кем не конфликтовал, он дипломатичный человек», — заявил он.

Супруга пропавшего Рейхан Инанды через социальные сети обратилась к властям Кыргызстана. Она поблагодарила всех, кто помогает в поисках ее мужа.

«Я хочу лишь, чтобы муж в здравии вернулся к нам. Я прошу власти Кыргызстана оказать содействие в его поисках. Из турецких СМИ наверняка всем известно, что если его депортируют из страны, то его жизнь будет подвергнута опасности. Я боюсь за его безопасность. Я верю в справедливость и дружелюбие кыргызского народа. Надеюсь, что моего мужа не депортируют», – написала она.