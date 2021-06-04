В Бишкеке 4 июня у Дома правительства снова собрались сторонники пропавшего президента школ «Сапат» Орхана Инанды. Участники акции просят власти помочь найти Инанды, вестей о котором нет ещё с 31 мая.

Среди собравшихся есть студенты, их родители и учителя образовательного учреждения.

Модератор митинга заявил, что нашедшего Орхана Инанды ждет вознаграждение в размере $1миллиона от имени выпускников «Сапат». О вознаграждении за информацию о местонахождении Инанды ранее сообщали и в самом «Сапате».

Аналогичный митинг в поддержку Инанды провели кыргызстанцы проживающие в США. Свое послание они адресовали в международные организации по защите прав человека.

Орхан Инанды является одним из четырех основателей Международного образовательного учреждения «Сапат», работающего в Кыргызстане. Сам Инанды работает в стране с 1995 года, а с 2001 года возглавляет «Сапат»в качестве президента.

Исчезновение Инанды произошло в ночь с 31 мая на 1 июня — его машину нашли открытой в 10 микрорайоне на юге Бишкека. Инцидент вызвал общественный резонанс, в том числе на него отреагировал президент Садыр Жапаров.

Жапаров поручил МВД и ГКНБ подключить дополнительные силы к поискам пропавшего, так как Инанды является гражданином Кыргызстана. Позже стало известно, что дело находится на личном контроле главы МВД Уланбека Ниязбекова.

При этом, с момента исчезновения Инанды правоохранительные органы не сообщили подробностей дела.

В посольстве Турции пока не прокомментировали произошедшее с исчезновением Инанды. А также не отвечают на обвинения в похищении мужчины от митингующих в его поддержку.

Ранее образовательная сеть под руководством Орхана Инанды называлась «Себат». В 2017 году власти решили изменить название на «Сапат», чтобы снять с учебных заведений подозрения в «террористической угрозе». Тогда в список учредителей вошло правительство Кыргызстана — сейчас минобразования владеет 30% акций.

Турецкие власти ранее заявляли, что основателем этих учебных заведений является проповедник Фетхуллах Гюлен — его организации и учреждения в Турции признаны террористическими. А самого Гюлена обвинили в попытке военного переворота в Турции в 2016 году.

По этой причине супруга Инанды после его исчезновения записала обращение. В нем она заявила, что если Орхана Инанды депортируют в Турцию, то его жизни будет грозить опасность.

