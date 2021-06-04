Во время приграничного вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе военнослужащий из части №707 Кубатбек Исроилов попал под обстрел и получил ранение в ногу. Сейчас он проходит лечение в Бишкекском научном центре травматологии и ортопедии.

История Исроилова

Исроилова ранили 29 апреля в приграничном селе Кок-Таш, в самый первый день конфликта. По его словам, после перестрелки объявили тревогу.

«Мы выехали в Кок-Таш, чтобы помочь нашей роте, как только приехали, заняли позиции. Примерно в три часа дня с таджикской стороны начали стрелять из миномета. Мы ждали команду сверху. Когда команда пришла, мы тоже начали стрелять», — сказал он.

Пуля попала в ногу Кубатбеку, когда он хотел поменять позицию.

Отец военнослужащего Толиб Исроилов в разговоре с медиахабом Али Токтакунова сообщил, что государство не оказывает должной помощи в лечении сына. По его словам, Исроилову-младшему в скором времени потребуется еще одна операция на ногу.

«Своего сына на эту службу [военную службу— ред.] я отдавал здоровым […] Почему сейчас МВД и государство не заботится о нем? Из Погранслужбы приходит женщина по имени Токтобубу, приносит памперсы, необходимые мелочи, кроме нее, никто не приходит. Профессор Сабырбек Жумабеков самостоятельно находит спонсоров, покупает лекарства и оказывает помощь, мы ему очень благодарны», — сказал Исроилов.

*Ранее 6 мая президент Садыр Жапаров посетил Баткенскую область с однодневным рабочим визитом. В ходе поездки он встретился с жителями сел Кулунду и Орто-Боз. На встрече он сообщил жителям, что семьям погибших будет выплачена компенсация в 1 млн сомов, раненым от 50 до 100 тысяч сомов.

Кубатбек Исроилов окончил Военную академию при Министерстве обороны Российской Федерации. После окончания учебного заведения он вернулся в Кыргызстан и возглавил отдел финансовой службы Военного института. В военную часть в Баткене он поехал по своей воле, чтобы защитить границу.

Когда Исроилов попал в больницу, его жена родила мальчика. Своего первенца он может видеть только по видеозвонку, так как из-за травмы ноги до сих пор не может ходить.

«На данный момент состояние мое среднее, из-за того, что болит нога, не могу заснуть. Нервная система полностью пострадала, видимо, все болит без остановки. Несмотря на то, что прооперированная нога уже меньше болит, правая нога болит очень сильно», — говорит военнослужащий.

Если вы хотите помочь военнослужащему, средства можно перечислить на следующие банковские реквизиты: «Кыргызстан Банк», Элкарт — 92302417790600001180

28 мая в честь профессионального праздника пограничников Кубатбека Исроилова президент Садыр Жапаров наградил «Почетной грамотой».

Приграничный конфликт

Конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном начался 28 апреля у водозабора «Головной» на границе двух стран. Тогда граждане обеих сторон закидали друг друга камнями. 29 апреля военные Кыргызстана и Таджикистана применили вооружение.

По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за камер видеонаблюдения, которые установила таджикская сторона на водозаборе «Головной».

По данным минздрава, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев и 154 получили ранения различной степени тяжести. Из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тыс человек.

Полного прекращения огня со стороны двух стран удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Со стороны Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили 6 мая. Всего, по данным властей соседней страны, в ходе вооруженного конфликта погибли 19 человек, ранения получили 87 таджикистанцев.

Материал подготовила Улуш Сайпидинова