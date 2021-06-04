Министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что намерен запустить производство вакцин от COVID-19 в Кыргызстане. По его словам, он давно хотел это сделать и уже работает в этом направлении.

«В октябре 2020 года я встречался с министром здравоохранения России, но меня никто не поддержал. Если бы депутаты поддержали, то сейчас бы без проблем “разливали” вакцину. Сейчас одна доза “Спутника V” нам обходится в $10, если бы сами делали розлив, то всего бы стоило $2-3», — сказал он в интервью ИА 24.kg.

Чиновник отметил, что от своей идеи не отказался и сказал «добьюсь этого, если депутаты меня не уволят»*.

*28 апреля парламент рекомендовал премьер-министру (ныне глава кабинета министров) Улукбеку Марипову уволить Бейшеналиева. За то, чтоб отправить его в отставку, проголосовал 81 депутат.

Производство вакцин в Кыргызстане

О том, что в Кыргызстане начнут производить вакцины говорят не впервые. Минздрав в декабре прошлого года сообщал, что министры здравоохранения Кыргызстана и России обсуждали возможности запуска производства на территории страны российской вакцины «Спутник V». Но чем закончились переговоры не было известно.

В конце января этого года о планах начать производить вакцины от COVID-19 в Кыргызстане заявил тогдашний глава госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Жыргалбек Сагынбаев.

Тогда он сказал, что Россия готова открыть производство своих вакцин в Кыргызстане и говорил, что кыргызская делегация была в Москве, посещала заседание Высшего Евразийского экономического совета, встречалась с членами правительства РФ и потенциальными инвесторами. И даже назвал сроки начала производства — первый квартал 2021 года. Но производить вакцины в стране так и не начали.

«Возможность рассматривается»

На заседании Высшего Евразийского экономического совета 21 мая президент России Владимир Путин заявил, что рассматривается возможность производства в Кыргызстане и Армении вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Он тогда отметил, что что «Спутник V» успешно выпускают в Казахстане и Беларуси и поэтому теперь рассматривается развертывания и в других странах-участницах Евразийского экономического союза*.

*Странами-участницами ЕАЭС являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Какие вакцины есть и поступят в страну

В Кыргызстане сейчас доступны две вакцины — российская «Спутник V» и китайская Sinopharm. Всего страна на сегодняшний день получила 190 тысяч доз этих вакцин вакцин — 150 тысяч доз Sinopharm (бесплатно) и 40 тысяч доз «Спутник V» (10 тысяч доз бесплатно, остальное купила).

Также в Кыргызстан с помощью ЮНИСЕФ должны доставить ещё 150 тысяч доз Sinopharm, которые власти Китая предоставили бесплатно.

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3 июня Бейшеналиев сообщил, что задерживается поставка вакцины AstraZeneca, которую Кыргызстан должен получить по линии COVAX. В первом раунде программы страна получит 420 тысяч доз препарата.

По словам министра, AstraZeneca «наверное поступит в конце июня».

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Вакцинация в Кыргызстане

Кампания по вакцинации граждан началась в стране в конце марта этого года. По данным Республиканского штаба, на 5 июня в стране всего вакцинировано свыше 86 тысяч человек, а вторую дозу препарата получили 40 294 человека.