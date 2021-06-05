Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал журналистам о причине аварийной посадки вертолета, в результате которого пострадали 14 человек.

Видео: ЭлТР.

«Мы летели на двух вертолетах из Бишкека. Со вторым вертолетом произошел несчастный случай. Он летел позади нас, я его несколько раз видел. Позже он пропал из видимости. Оказывается, он залетел в ущелье, а вы знаете, что между двух гор дует сильный ветер. Не хватило мощности мотора, вертолет не смог подняться, и ветер постепенно “уложил” его на землю», — рассказал Ташиев.

Экстренная посадка вертолета в Алае

Один из вертолетов, летевших из Бишкека в Чон-Алайский район, где обострилась ситуация на кыргызско-таджикской границе, упал в горах. Инцидент произошел 4 июня в 12:45.

По данным Минобороны, вертолет совершил «жесткую экстренную посадку». На борту было 15 человек: 12 пассажиров и три члена экипажа.

«Всего пострадало 14 человек, восемь из них находятся в Ошской межобластной больнице, четыре человека получили ожоги и находятся в отделе нейрохирургии. Остальные после оказания первой медицинской помощи уже перешли в военный госпиталь. У всех состояние стабильное», — сообщили «Клоопу» в минздраве.

Также известно, что из-за падения вертолета начато служебное расследование.