Пресс-служба правительства опубликовала итоги переговоров глав ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана по ситуации, сложившейся в районе пограничной точки «Карамык». Встреча состоялась 5 июня.

Фото: Пресс-служба правительства.

По данным ведомства, Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов сошлись во мнении, что все вопросы необходимо решать исключительно мирным путем.

Сообщается, что после детального обсуждения возникшей проблемы стороны решили:

1. Отвести пограничные посты на 3 километра вглубь с каждой стороны.

2. Отвести войска и военное оборудование на места их постоянной дислокации, оставить только штатные пограничные наряды.

3. Принято решение по использованию пастбищ на этом приграничном участке.

4. Любые действия на госгранице предварительно согласовывать с сопредседателями сторон.

5. Пограничным нарядам сторон соблюдать линию поведения на кыргызско-таджикской границе.

6. В средствах массовой информации передать только согласованные обеими сторонами информацию, согласно принятыми решениями ранее подписанных протоколов.

7. Поручено руководителям топографических рабочих групп в кратчайшие сроки завершить описание участков госграницы Кыргызстана и Таджикистана от ПТ №12\2 до ПТ №12\9.

8. Сторонам провести разъяснительную работу с населением приграничных сел.

9. Стороны договорились строго придерживаться пунктов настоящего протокола.

Ранее Ташиев рассказал журналистам радио «Азаттык», что стороны договорились отвести войска от границы, а эвакуированные жители вернутся в свои дома. Он тогда сообщил, что стороны подписали протокол из 8 пунктов.

Обострение ситуации на границе

Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана рано утром 4 июня сообщила о напряжённой ситуации на кыргызско-таджикской границе. Инцидент произошел в Ошской области в местности Унжу-Булак, к западу от КПП «Карамык».

Погранслужба Кыргызстана заявила, что таджикская сторона 4 июня около 03:00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы «с заходом вглубь территории Кыргызской Республики до 1000 метров». Затем туда направилась делегация по приграничным вопросам и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По версии Таджикистана, официальное заявление кыргызской стороны «не соответствует действительности». Там сообщили, что пограничный наряд Таджикистана на границе с Кыргызстаном выставлен на согласованной территории.

4 июня министерства иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана обменялись нотами протеста в связи с ситуацией на границе. Вечером Кыргызстан начал эвакуацию жителей приграничных сел Чон-Алайского района. Утром 5 июня в Погранслужбе сообщили, что ситуация на границе остается относительно стабильной.