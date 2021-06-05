Эдуард Кубатов, покоривший Эверест, вернулся в Бишкек 5 июня. Его встретили в аэропорту члены семьи, друзья, представители Госагентства спорта и журналисты.

По его словам, восхождение было трудным, температура воздуха на Эвересте понижалась до −35 градусов по Цельсию. Четыре человека из экспедиции погибли. Ранее Кубатов упоминал о трех умерших на своей странице в фейсбуке.

«Кроме того, ситуацию осложнила пандемия. К сожалению, и в нашем лагере были заразившиеся. Не совру, если скажу, что восхождение в этом году далось спортсменам особенно сложно. Погодные условия были хуже, чем обычно… Но руководитель нашей группы — настоящий профессионал, благодаря ему мы смогли подняться на вершину Эвереста», — рассказал Кубатов.

Фото: Sputnik.kg

Альпинист рассказал, что готовился к восхождению с 2014 года. Экспедиция длилась два месяца, участников было 14. Однако на вершину смогли подняться только пять из них.

«Эмоции появляются потом, когда спускаешься. Осознаешь, что ты жив. Мои дети не были согласны, чтобы я в этом участвовал. Пытался их убедить, что все получится. Самое сложное — успокоить детей. Мне нужно немного восстановиться. В планах покорить двуглавую гору на юге центральной части Аляски — Денали. Нужно подготовиться, думаю, что в течение двух лет все получится», — поделился он планами.

Видео: 24.kg

О том, что кыргызстанец Эдуард Кубатов покорил Эверест, высочайшую вершину Земли, стало известно 23 мая. Кубатов — второй кыргызстанец, которому удалось покорить Эверест. Первым туда взобрался кыргызстанец Дмитрий Греков в 1997 году.

Фото: 24.kg

Кто такой Эдуард Кубатов?

Эдуард Кубатов — почетный консул Индонезии в Кыргызстане, бывший член совета директоров «Центерра Голд Компани». Ранее работал в ГКНБ.

В 2015 году Эдуард Кубатов поднялся на вершину пика Аконкагуа в Аргентине и водрузил там первый флаг Кыргызстана.

«Все у нас получится, я уверен. Нам нужно еще немного усилий, чтобы жить в самодостаточной, развитой и благополучной стране», — говорил тогда Кубатов.

В апреле 2021 года Кубатов в передаче «Вечер трудного дня» рассказал о том, что собирается покорить семь вершин. Это восхождение на высочайшие вершины всех частей света (Северная и Южная Америки считаются отдельно).

По его словам, Эверест стал пятой вершиной в его программе. До этого он уже поднялся на пик Аконкагуа в Южной Америке, на Эльбрус в Европе, на гору Косцюшко — высшую точку Австралии, а также на Килиманджаро в Африке.

«Для любого альпиниста Эверест это высшая точка, это как Олимпийские игры или чемпионат мира для спортсмена», — сказал он тогда.

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