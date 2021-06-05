Минобороны обновило информацию о количестве людей, находившихся на борту вертолета, который накануне упал в Чон-Алайском районе Ошской области. 4 июня из-за недопонимания, возникшего на кыргызско-таджикской границе, туда вылетели два вертолета — в одном из них находился глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ находился в вертолете, что не пострадал, а вот второе воздушное судно — как формулирует Госкомитет — совершил экстренную «жесткую» посадку.

4 июня сообщали то о 15 людях на борту, то о 13, то о 10. 5 июня Минобороны уточнило данные — на борту было 15 человек, три из которых были членами экипажа. По информации этого министерства, трое из находившихся на борту, получили ожоги.

В Минздрава «Клоопу» сообщили более подробные данные.

«Всего пострадало 14 человек, восемь из них находятся в Ошской межобластной больнице, четыре человека получили ожоги и находятся в отделе нейрохирургии. Остальные после оказания первой медицинской помощи уже перешли в военный госпиталь. У всех состояние стабильное», — сообщили в Минздраве.

Также известно, что из-за падения вертолета начато служебное расследование.

Почему Ташиев полетел на границу?

Ташиев и делегация по приграничным вопросам направилась в Ошскую область после того как стало известно, что на спорном участке двух стран таджикская сторона установила контейнер. В Погранслужбе отметили, что с таджикской стороны границы «наблюдается скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике».

«…Таджикская сторона, нарушив ранее достигнутые договоренности, накалила обстановку и обострила ситуацию на кыргызско-таджикской госгранице, что не соответствует добрососедским и дружеским отношениям», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

По версии Таджикистана, официальное заявление кыргызской стороны «не соответствует действительности». Официальные власти страны также сообщили, что две межправкомиссии Бишкека и Душанбе по делимитации и демаркации границ из общей протяженности описали 519,9 км таджикско-кыргызской госграницы из 986,7 км.

«При этом одним из оставшихся неразделенных участков остался перевал Шатты. Стороны договорились, что продолжат работу по определению линии прохождения госграницы на данном участке и представят свои предложения. В соответствии с договоренностью в рамках межправительственной комиссии отдельные пограничные точки были описаны. В связи с этим, в настоящее время пограничным нарядом ПВ ГКНБ РТ осуществляется охрана по согласованной линии прохождения таджикско-кыргызской госграницы», — говорится в сообщении.

Пограничная служба ГКНБ сообщила, что на 9 утра 5 июня обстановка на участке госграницы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района относительно стабильная.

В ведомстве отметили, что предпринимаются все меры для урегулирования обстановки на кыргызско-таджикской границе.