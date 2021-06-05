Пограничная служба ГКНБ сообщила, что на 9 утра 5 июня обстановка на участке госграницы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района относительно стабильная.

«Ночь прошла спокойно, инцидентов не зафиксировано. Предпринимаются все меры по урегулированию обстановки. Подразделения ПС ГКНБ КР, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке госграницы, несут службу в усиленном режиме», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что предпринимаются все меры для урегулирования обстановки на кыргызско-таджикской границе.

Так, по данным госиздания «Кабар», 4 июня состоялись переговоры главы Баткенской области Абдыкерима Алимбаева с главой Согдийской области Таджикистана Раджоббоем Ахмадзодой.

Фото: «Кабар».

По данным издания, главы областей договорились обеспечить безопасность на границе, а также усилить патрулирования сотрудников милиции и вести разъяснительную работу среди населения.

По их поручению, состоялась встреча акимов Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области Кыргызстана с акимами Исфаринского и Гафуровского районов Согдийской области Таджикистана.

Фото: «Кабар».

«Местные органы власти ведут работу по недопущению конфликта на границе. Ситуация на границе с Таджикистаном спокойная, силовые органы несут службу в усиленном режиме», — говорится в сообщении.

Обострение ситуации на границе

Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана рано утром 4 июня сообщила о напряжённой ситуации на кыргызско-таджикской границе. Инцидент произошел в Ошской области в местности Унжу-Булак, к западу от КПП «Карамык».

Погранслужба Кыргызстана заявила, что таджикская сторона 4 июня около 03:00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы «с заходом вглубь территории Кыргызской Республики до 1000 метров». Затем туда направилась делегация по приграничным вопросам и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По версии Таджикистана, официальное заявление кыргызской стороны «не соответствует действительности». Там сообщили, что пограничный наряд Таджикистана на границе с Кыргызстаном выставлен на согласованной территории.