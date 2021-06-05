Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал журналистам радио «Азаттык» об итогах встречи с председателем ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым по ситуации на границе двух стран. Переговоры состоялись 5 июня.

Фото со встречи двух глав ГКНБ 1 мая 2021 года.

По словам Ташиева, стороны договорились отвести войска от границы, а эвакуированные жители вернутся в свои дома. Глава ГКНБ рассказал, что они подписали протокол из 8 пунктов. Подробности документа будут сообщены позже.

Обострение ситуации на границе

Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана рано утром 4 июня сообщила о напряжённой ситуации на кыргызско-таджикской границе. Инцидент произошел в Ошской области в местности Унжу-Булак, к западу от КПП «Карамык».

Погранслужба Кыргызстана заявила, что таджикская сторона 4 июня около 03:00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы «с заходом вглубь территории Кыргызской Республики до 1000 метров». Затем туда направилась делегация по приграничным вопросам и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По версии Таджикистана, официальное заявление кыргызской стороны «не соответствует действительности». Там сообщили, что пограничный наряд Таджикистана на границе с Кыргызстаном выставлен на согласованной территории.

4 июня министерства иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана обменялись нотами протеста в связи с ситуацией на границе. Вечером Кыргызстан начал эвакуацию жителей приграничных сел Чон-Алайского района. Утром 5 июня в Погранслужбе сообщили, что ситуация на границе остается относительно стабильной.