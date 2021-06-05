Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ сообщил, что 4 июня военнослужащий Баткенского пограничного отряда рядовой М.Д. совершил суицид.

По данным ведомства, он выстрелил в себя из огнестрельного оружия. Скончавшемуся было 18 лет, он был призван на срочную военную службу весной 2021 года.

Военная прокуратура проводит расследование причин и обстоятельств смерти военнослужащего.

Ранее в Баткенской области произошла перестрелка между пограничниками. По официальной информации Погранслужбы, 1 июня во время несения службы в селе Паскы-Арык Баткенского района «в результате неосторожного применения оружия» один военнослужащий скончался на месте, второй получил ранение. Позже стало известно, что второй пограничник тоже скончался.