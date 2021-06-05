Пресс-служба мэрии сообщила, что в Бишкеке начали курсировать 20 бесплатных автобусов. По их данным, автобусы предоставил общественный фонд «Умут Булагы», который был создан по инициативе первой леди Айгул Жапаровой.

«Мы их взяли в аренду у автобусной компании “Шыдыр Жол”. Десять автобусов уже вышли на линии, еще десять начнут сегодня. Мы их вернем, когда маршрутки снова выйдут на улицы города», – рассказали «Клоопу» в фонде.

В мэрии отметили, что часть автобусов курсирует по маршруту жилмассив «Ак-Ордо» – ул. Б. Алыкулова – пр. Чуй – ул. Ауэзова – ул. Анкара – жилой массив «Рухий Мурас». А другая часть по маршруту: проспект Манаса – Чуй – ул. Ч. Валиханова – ул. Сухе-Батора – Южная магистраль.

В столице все еще продолжается забастовка водителей маршруток, которые требуют повысить тарифы за проезд. В ответ на это столичная мэрия придумывает способы, как разгрузить муниципальные автобусы и троллейбусы.

Для этого мэрия уже решила продлить их работу до 23:00 ночи. Также муниципалитет привлекает своих сотрудников на транспорте к бесплатному провозу горожан. Автобусы для бесплатного развоза предоставил также аэропорт «Манас» и ряд предпринимателей столицы.