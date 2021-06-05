Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли пять пациентов с COVID-19. Четыре человека скончались в Бишкеке, один — в Чуйской области.
По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 842 человека, у которых был подтвержден коронавирус.
По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 413 человек.
- Бишкек — 157;
- Чуйская область — 98;
- Ош — 51;
- Ошская область — 41;
- Иссык-Кульская область — 24;
- Джалал-Абадская область — 24;
- Баткенская область — 8;
- Нарынская область — 6;
- Таласская область — 4.
По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 106 636 случаев заражения коронавирусом.
Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 320 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 100 114 пациентов.
За сутки среди медиков выявили 11 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 731 медработника, из которых выздоровели всего 4 611.
Также штаб сообщил, что на 5 июня в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 1 733 пациента, из них 102 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 1 915 человек лечатся амбулаторно.