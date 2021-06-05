Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли пять пациентов с COVID-19. Четыре человека скончались в Бишкеке, один — в Чуйской области.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 842 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 413 человек.

Бишкек — 157;

Чуйская область — 98;

Ош — 51;

Ошская область — 41;

Иссык-Кульская область — 24;

Джалал-Абадская область — 24;

Баткенская область — 8;

Нарынская область — 6;

Таласская область — 4.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 106 636 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 320 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 100 114 пациентов.

За сутки среди медиков выявили 11 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 731 медработника, из которых выздоровели всего 4 611.

Также штаб сообщил, что на 5 июня в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 1 733 пациента, из них 102 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 1 915 человек лечатся амбулаторно.