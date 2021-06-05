Адвокат Асылбека Жээнбекова Давран Касымов сообщил, что он подал апелляционную жалобу в Бишкекский горсуд на постановление Первомайского районного суда. Защита просит отменить решение райсуда и назначить депутату меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Ранее решением суда Жээнбекова водворили в СИЗО ГКНБ на 2 месяца.

Что сказал адвокат?

Касымов считает, что решение в отношении его подзащитного принято с грубыми нарушениями норм Конституции и уголовно-процессуального законодательства.

По его словам, защита просит отменить постановление суда и изменить меру пресечения в отношении депутата на не связанную с лишением свободы.

«Как известно, по новой Конституции привлечение депутата к уголовной ответственности допускается только с согласия большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша, кроме случаев, когда он был застигнут на месте совершения преступления», — сообщил адвокат ИА 24.kg.

Касымов добавил, что у его подзащитного нет оснований скрыться от органов следствия или воспрепятствовать следствию.

Допросы и задержания по «Кумтору»

Асылбека Жээнбекова задержали 31 мая по делу «Кумтора». Политика подозревают в «Коррупции».

«В рамках уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения “Кумтор”, межведомственной следственной группой продолжаются следственные действия с участием лиц, имеющих отношение к данному уголовному делу», — сообщили тогда ГКНБ.

Кроме Жээнбекова, по делу «Кумтора» задержаны экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, депутат Торобай Зулпукаров, а также экс-депутаты Исхак Пирматов и Талантбека Узакбаева. Всех водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Ещё в январе 2021 года по делу «Кумтора» задержали бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Его также подозревают в коррупции.

2 июня глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в рамках расследования по Кумтору к ответственности могут быть привлечены бывшие президенты Кыргызстана.

Читать по теме: Ташиев заявил о вероятности задержания бывших президентов по делу Кумтора