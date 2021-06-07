ОАО «Электрические станции» сообщило, что объём воды в Токтогульском водохранилище на 7 июня увеличился до 10,5 млрд кубометров. Сообщается что приток воды составляет 859 кубометров в секунду, а расход 415.

Токтогульская ГЭС.

В «Электрических станциях» ещё в мае сообщали, что наблюдается увеличение объёма воды из-за наступления периода активного таяния снежно-ледниковых масс в верховьях реки Нарын.

Также, глава Нацэнергохолдинга Бакыт Сыдыков подчеркнул, что приток воды увеличился в связи с наступлением весны, однако этого все равно мало. В прошлом году в мае объём воды составлял 11,9 млрд кубометров.

«Такое положение обычно для мая: тепло, осадки. Правда, осенне-зимний период начнется с 11,9 млрд кубометров воды. Этого мало, опасно», – сказал он.

Оптимальный уровень воды в водохранилище, необходимый для отопительного сезона — 17 млрд кубометров.

По его словам, есть несколько рисков в осенне-зимний период: в маловодный период на ТЭЦ Бишкека планируется выработать 2,5 млрд киловатт в час электроэнергии, поэтому котел может выйти из строя, что приведет к выпадению мощности.

Сыдыков также сообщил, что до 15 ноября планируется запустить четвертый агрегат на Токтогульской ГЭС, однако оборудование для агрегата пять месяцев простаивает на границе с Казахстаном.

Генеральный директор ОАО «Электрические станции» Талайбек Бектенов сообщил, что заказанное изготовленное оборудование ввозится из Китая.

«Из-за эпидситуации на границе огромная очередь – оборудование трехсотым стоит. По этому вопросу мы обратились в пограничную и таможенную службы, правительство, провели встречи с послами. Подрядчик General Electric обещает ввоз оборудования в мае-июне», – рассказал он.

Объём воды в Токтогульском водохранилище

Ещё в марте министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев сообщил парламенту, что объём воды в Токтогульском водохранилище приблизился к опасному.

Турдубаев пояснил, что для выхода из этой ситуации правительство уже принимает меры. Так одной из мер он назвал импорт электроэнергии у Казахстана и Узбекистана, и добавил, что импорт начался еще в начале марта.

*Об импорте электроэнергии у соседних стран говорил ранее президент Садыр Жапаров. Тогда он сообщил, что «ситуация развивается не лучшим образом», и низкий уровень воды может привести к «катастрофе».

Токтогульское водохранилище. Фото: Виктор Клейменов.



Еще одним решением, по словам главы энергетики и промышленности, станет повышение генерации электроэнергии на ТЭЦ Бишкека еще на 1 млрд киловатт часов, в целом выработку повысят до 2,5 млрд киловатт часов.

*Максимальный объём воды, который вмещает Токтогульское водохранилище 19,5 млрд кубометров воды, а минимальный 5 млрд.

Турдубаев также сообщил, что третий шаг для выхода из ситуация это сокращение внутреннего потребления электроэнергии. Как пояснил министр, то по сравнению с прошлым годом в Токтогульском водохранилище не хватает 3 млрд кубометров воды.

Энергетический кризис в Кыргызстане

Кризис в энергетическом секторе для Кыргызстана не нов. У страны уже был опыт веерных отключений из-за низкого уровня воды при правлении беглого президента Курманбека Бакиева.

После революции 2010 года власти страны, встречаясь со снижением воды в водохранилище, обещают гражданам не допустить повторения веерных отключений. При этом в декабре 2020 уровень воды в водохранилище был выше — 13 миллиардов кубометров.

Над материалом работала Бегимай Арстанбекова.