Глава Национального энергохолдинга Бакыт Сыдыков на круглом столе заявил, что энергетика Кыргызстана находится в критическом состоянии.
Сыдыков пояснил, что такая ситуация произошла по ряду причин:
- низкий объем воды в Токтогульском водохранилище;
- большая доля оборудования в плохом состоянии;
- высокий рост внутреннего потребления электроэнергии;
- нагрузки на подстанции.
«Если не принять решительные шаги по стабилизации ситуации, то может возникнуть коллапс всей энергосистемы, вплоть до остановки каскада Токтогульской ГЭС», — заявил Сыдыков.
Он добавил, что если такой коллапс произойдет, то страна окажется в затяжном социально-экономическом кризисе.
«К сожалению, проводимая в последние годы реформа по урегулированию энергоотрасли лишь усугубила ситуацию — энергетика находится в плачевном состоянии», — отметил Сыдыков.
Вопрос энергетического кризиса в Кыргызстане обсуждается не первый год. Для выхода из кризиса ранее президент Садыр Жапаров предложил повысить тарифы за электроэнергию для населения.
Сейчас граждане платят по 77 тыйынов за каждый кВт/ч., если не превысили лимит в 700 кВт/ч., для высокогорных районов этот лимит 1000 кВт.ч. После превышения лимита стоимость 1 кВт/ч. — 2,16 сомов.
Жапаров предложил сделать следующие изменения в тарифах для граждан:
- для малообеспеченных семей — 74 тыйына кВт/ч;
- жители отдаленных районов — 1,04 сома кВт/ч;
- остальные потребители — 1,48 сома за кВт/ч.
Также по предложению президента, предлагается в зимний период установить цену в 2,29 сомов за потребление свыше 1000 кВт/ч.
Жапаров сообщил, что ограничения будут убраны, если в будущем получится наполнить Токтогульское водохранилище, благодаря которому почти вся страна обеспечивается электроэнергией.
По данным компании «Электрические станции» на 7 июня, уровень воды в Токтогульском водохранилище составляет 10,5 млрд кубометров. Оптимальный уровень воды в водохранилище, необходимый для отопительного сезона — 17 млрд кубометров.