Глава Национального энергохолдинга Бакыт Сыдыков на круглом столе заявил, что энергетика Кыргызстана находится в критическом состоянии.

Сыдыков пояснил, что такая ситуация произошла по ряду причин:

низкий объем воды в Токтогульском водохранилище;

большая доля оборудования в плохом состоянии;

высокий рост внутреннего потребления электроэнергии;

нагрузки на подстанции.

«Если не принять решительные шаги по стабилизации ситуации, то может возникнуть коллапс всей энергосистемы, вплоть до остановки каскада Токтогульской ГЭС», — заявил Сыдыков.

Он добавил, что если такой коллапс произойдет, то страна окажется в затяжном социально-экономическом кризисе.

«К сожалению, проводимая в последние годы реформа по урегулированию энергоотрасли лишь усугубила ситуацию — энергетика находится в плачевном состоянии», — отметил Сыдыков.

Вопрос энергетического кризиса в Кыргызстане обсуждается не первый год. Для выхода из кризиса ранее президент Садыр Жапаров предложил повысить тарифы за электроэнергию для населения.

Сейчас граждане платят по 77 тыйынов за каждый кВт/ч., если не превысили лимит в 700 кВт/ч., для высокогорных районов этот лимит 1000 кВт.ч. После превышения лимита стоимость 1 кВт/ч. — 2,16 сомов.

Жапаров предложил сделать следующие изменения в тарифах для граждан:

для малообеспеченных семей — 74 тыйына кВт/ч;

жители отдаленных районов — 1,04 сома кВт/ч;

остальные потребители — 1,48 сома за кВт/ч.

Также по предложению президента, предлагается в зимний период установить цену в 2,29 сомов за потребление свыше 1000 кВт/ч.

Жапаров сообщил, что ограничения будут убраны, если в будущем получится наполнить Токтогульское водохранилище, благодаря которому почти вся страна обеспечивается электроэнергией.

По данным компании «Электрические станции» на 7 июня, уровень воды в Токтогульском водохранилище составляет 10,5 млрд кубометров. Оптимальный уровень воды в водохранилище, необходимый для отопительного сезона — 17 млрд кубометров.