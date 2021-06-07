Пресс-служба представительства Европейского союза в Кыргызстане 6 июня сообщила, что ЕС выделил 170 тысяч евро (около 17,5 млн сомов) в качестве гуманитарной помощи баткенцам, пострадавшим при вооруженном конфликте на кыргызско-таджикской границе.

«Помощь будет оказана, по меньшей мере, 6 тысячам человек в наиболее пострадавших районах Баткенской области, в том числе в Лейлекском районе», — уточнили в представительстве.

Деньги распределят адресно через Общество Красного Полумесяца Кыргызстана, чтобы пострадавшие семьи могли покрыть свои неотложные потребности.

Кроме этого, ЕС предоставит им и другие необходимые предметы — материалы для аварийного жилья, комплекты первой помощи, средства гигиены и вещи для домашнего обихода.

В представительстве отметили, что пострадавшим также будет оказана психологическая поддержка.

Сразу после вооруженного конфликта граждане Кыргызстана начали собирать гумпомощь пострадавшим жителям Баткена. Только за четыре дня штаб «Помощь Баткену» отправил в зону военного вторжения Таджикистана 120 тонн гуманитарного груза с продуктами питания и одеждой. Отправляли финансовую помощь и граждане Кыргызстана, находящиеся за рубежом, кроме этого, в Кыргызстан поступила гумпомощь от других стран.

Вооружённый конфликт

На границе Кыргызстана и Таджикистана с 29 апреля по 1 мая произошел вооруженный конфликт. По предварительным данным, причиной конфликта послужила установка видеокамер на водозаборе «Головной» таджикской стороной.

В результате вооруженного конфликта со стороны Кыргызстана погибли 36 человек и пострадали 154 человека. Власти Таджикистана сообщили, о 19 погибших таджикистанцев и 87 раненных.

В Баткенской области были сожжены и разрушены более ста домов, три пограничных поста, две школы, один детсад, одно медучреждение, здание милиции, десять заправочных станций, восемь магазинов, четыре торговых точки, четыре соцобъекта и пять других государственных зданий. Некоторые поселения были полностью разрушены.

Об окончательном прекращении огня стороны договорились 1 мая после переговоров правительственных делегаций. 3 мая Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации. В тот же день власти двух стран сообщили о возбуждении уголовных дел и обвинили друг друга в начале конфликта.