Фото: Кыргызский футбольный союз

Сборная Кыргызстана по футболу потерпела большую неудачу в отборочной стадии к чемпионату мира 2022 года, проиграв аутсайдерам из Монголии со счётом 0:1.

Несмотря на доминирование по ходу всего матча, кыргызские футболисты пропустили мяч на 34-й минуте: в редкой контратаке монголы заработали штрафной после фола Кайрата Жыргалбека уулу, и Оюнбаатарын Мижиддорж точно замкнул мяч головой после подачи Хюрелбаатарына Ценд-аюуша.

Кыргызстану не помогли отыграться частые атаки, и опасные моменты Мирлана Мурзаева в первом тайме и Абая Боколеева в самом конце игры: Монголия, и без того игравшая в защитный футбол, после забитого гола ушла в ещё более глубокую оборону.

Без регулярных голкиперов

Фото: Кыргызский футбольный союз

Игра сборной Кыргызстана была омрачена тем, что команда осталась без пятерых игроков за день до матча из-за подозрений на коронавирус. В их числе были все вратари сборной, и на воротах в матче вынужден был стоять защитник Айзар Акматов.

Из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19, все заключительные матчи группы F проходят в японском городе Осака, и у сборной Кыргызстана не было возможности экстренно дополнить состав.

Это не могло не ослабить игру команды. Главный тренер сборной Александр Крестинин при этом утверждает, что по прилету в Японию тесты у всех игроков были отрицательными, и перед матчем он раскритиковал организаторов матча:

«Нам сорвали всю подготовку без объяснения причин. Мы не можем провести даже теоретическое занятие, так как в одном помещении всем находится нельзя из-за якобы заболевшего одного члена команды, хотя тесты у всех отрицательные», — сказал Крестинин на предматчевой пресс-конференции.

Необходимость победы над Японией

В своей отборочной группе Кыргызстан ведёт напряженную борьбу за выход в следующий раунд со сборной Таджикистана, однако поражение от Монголии нанесло ощутимый удар по позициям команды в турнирной таблице.

Теперь для того, чтобы сохранить шансы на выход в следующую стадию отбора, сборной Кыргызстана надо обязательно выигрывать в оставшихся двух матчах против Мьянмы и Японии.

Для сборной же Монголии, которая занимает последнее место в группе и уже потеряла шансы на выход в следующую стадию, эта победа стала редким триумфом.

Расписание оставшихся матчей сборной Кыргызстана:

11 июня: Мьянма — Кыргызстан, 13:00 по Бишкеку.

15 июня: Япония — Кыргызстан, 16:25 по Бишкеку.