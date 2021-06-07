Председатель Чуйского областного суда Дамирбек Онолбеков заявил, что не будет оправдываться за видео, которое Садыр Жапаров показал на Совете по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности. Видеопоказ Жапаров провел в конце заседания совета, заявив, что судья был пьян.

По словам самого Онолбекова, это видео было снято год назад в нерабочий день.

«Во-первых, это было в прошлом году, во время “черного” июля. Вся судебная система в то время работала, и никаких послаблений для нас не было, все мы выходили на работу. Это была суббота, нерабочий день.

Во-вторых, у меня с сердцем тоже плохо, возраст влияет. Не знаю, как так получилось. Может, мне плохо стало, давление тоже иногда зашкаливает. Четыре года я вообще в отпуске не был. Сейчас оправдываться и что-то говорить я не буду», — сказал Онолбеков изданию Kaktus.Media.

Также судья подчеркнул, что информация о том, что он приходит на работу каждый день в нетрезвом виде — ложь и пожелал здоровья тем, «кто президенту преподнес эту ситуацию в таком свете».

«Я просто скажу одно: я не ищу врагов. Если кто-то что-то имеет против меня, то я им только здоровья могу пожелать. Я не хочу говорить, что кто-то со мной счеты сводит. Ну, ради бога. Ну, жизнь такая. Ну, преподнесли все таким образом, ну, добились», — сказал Онолбеков.

Он добавил, что уже написал заявление об уходе с должности, его никто не заставлял — «просто в душе неприятно».

После того как Жапаров показал видео с Онолбековым, Совет судей решил внести президенту предложение о досрочном прекращении полномочий председателя Чуйского областного суда. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

Жапаров и видео

Видеопоказ Жапаров провел в конце заседания Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности, после чего спросил у председательницы Верховного суда Нургуль Бакировой, узнала ли она человека на видео.

Бакирова ответила, что человек на видео похож на председателя Чуйского областного суда. Затем президент заявил, что с подобными судьями завершить реформы не удастся, даже если законы будут написаны «золотыми буквами».

«Вот, председатель областного суда каждый день пьет и приходит на работу в таком виде. Поэтому, председатель Верховного суда, немедленно очистите, позовите сегодня же в Совет», — дал указание Жапаров.

Кто такой Онолбеков?

Дамирбек Онолбекова.

Про Дамирбека Онолбекова в открытых источниках информации немного. Известно, что он в 2014 году выносил приговор второму свернутому президенту Курманбеку Бакиеву, его сыну Марату Бакиеву и другим высокопоставленным чиновникам после революции 2010 года.

Он приговорил сбежавших бывшего президента и премьер-министра Данияра Усенова к пожизненному лишению свободы. Признал виновным бывшего главу ГКНБ Марата Суталинова в том, что он отдал приказ стрелять в людей на площади 7 апреля 2010 года, и приговорил его к 20 годам лишения свободы.