В Кара-Кульджинском районе Ошской области прошел мирный митинг в поддержку депутата Асылбека Жээнбекова, которого водворили в СИЗО ГКНБ по подозрению в коррупции при реализации проекта «Кумтор». Его сторонник Баястан Ноябидинов опубликовал видео с митинга на своей странице в фейсбуке.



Кара-Кульджа — это малая родина депутата и его брата, экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

Около 200 человек прошли маршем от родного села политиков Биймырза до центральной площади района, где организаторы митинга выступили с речью. Земляки и сторонники Жээнбековых потребовали освободить депутата и прекратить политические гонения.

Автор видео Ноябидинов отметил, что участники акции не имеют ничего против действующей власти.

Ранее в Бишкеке уже проходили митинги за особовождение Жээнбекова. В день его задержания вместе с депутатом Торобаем Зулпукаровым 31 мая около 100 человек у здания Первомайского суда требовали освободить нардепов.

Задержание Жээнбекова

Брата экс-президента Сооронбая Жээнбекова депутата Асылбека Жээнбекова задержали 31 мая по делу «Кумтора» и водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Политика подозревают в «Коррупции».

«В рамках уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения “Кумтор”, межведомственной следственной группой продолжаются следственные действия с участием лиц, имеющих отношение к данному уголовному делу», — сообщили тогда ГКНБ.

Адвокат политика Давран Касымов сообщил, что он подал апелляционную жалобу в Бишкекский горсуд с просьбой отменить решение райсуда и назначить депутату меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Сам Асылбек Жээнбеков считает свое задержание политическим гонением и сведением счетов.

Кроме Жээнбекова, по делу «Кумтора» задержаны экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, депутат Торобай Зулпукаров, а также экс-депутаты Исхак Пирматов и Талантбека Узакбаева. Всех водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Ещё в январе 2021 года по делу «Кумтора» задержали бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Его также подозревают в коррупции.

2 июня глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в рамках расследования по Кумтору к ответственности могут быть привлечены бывшие президенты Кыргызстана.

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