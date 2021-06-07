Эрнисбек Ормоков. Фото: Талгат Абжалил уулу/Azattyk

Исполняющего обязанности мэра города Джалал-Абад с декабря прошлого года Эрнисбека Ормокова назначили мэром города. Выборы провел местный горкенеш.

На прошедших выборах 7 июня он был единственным кандидатом на пост главы города. Присутствующие на сессии 29 депутатов поддержали его единогласно. Бывший мэр города Мураталы Тагаев ушел с занимаемой должности после политических событий в октябре прошлого года.

Кто такой Эрнисбек Ормоков

Эрнисбек Ормоков — депутат трех созывов Джалал-Абадского городского кенеша. Депутатское кресло он занял, будучи кандидатом от партии «Ата-Журт».

На выборах в парламент 4 октября 2020 года он принимал участие в составе партии «Мекенчил» под №14. Вышеуказанную партию  когда-то основали президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

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