Пресс-служба МВД сообщила о начале досудебного производства по факту аварии в Иссык-Кульской области с участием кортежа президента Садыра Жапарова. В результате аварии скончался лечащий врач президента, ещё трое пострадали.

Сообщается, что дело ведётся в УВД Иссык-Кульской области по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации автотранспортных средств».

В МВД добавили, что подозреваемый в совершении ДТП находится в больнице.

«Мужчину не взяли под стражу. Милиция назначила автотехническую и химическую экспертизы. После результатов экспертиз будет дана юридическая оценка действиям всех участников ДТП», — сообщили в правоохранительных органах в интервью ИА 24.kg.

Авария с участием кортежа президента

Авария случилась на участке автодороги возле села Ананьево в Иссык-Кульской области. По словам министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, авария случилась по вине пьяного водителя, который вылетел на большой скорости на встречную полосу.

«Первая машина, в которой был президент, успела проехать, вторая пыталась увернуться, но не получилось, удар пришелся в заднее колесо, в результате машина перевернулась много раз. Травмы Усубалиева оказались несовместимыми с жизнью», — рассказал он изданию 24.kg.

В результате аварии погиб 37-летний врач президента Илгиз Усубалиев. До назначения лечащим врачом президента, Усубалиев работал ортопедом-травматологом в БНИЦТО, шесть лет оперировал, потом перешел на работу в Девятое управление ГКНБ.

«Он был близок мне, сейчас возвращаюсь с его похорон. У него остались жена, двое сыновей и дочь. Старший брат восемь месяцев назад умер от коронавируса. Мы прочли Коран, родители не находят себе места», — сказал Бейшеналиев.

Он также добавил, что троих пострадавших привезли в отделение нейротравмы в БНИЦТО. Одного из них должны были прооперировать 6 июня, второго — 7 июня.

Над материалом работали Нурсултан Усенов, Бегимай Арстанбекова и Данияр Кенжалиев.