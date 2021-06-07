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Президент Садыр Жапаров на Совете по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности 7 июня показал видео с председателем Чуйского областного суда, заявив, что судья был пьян.

Видеопоказ он провел в конце заседания совета, после чего спросил у председательницы Верховного суда Нургуль Бакировой, узнала ли она человека на видео.

Бакирова ответила, что человек на видео похож на председателя Чуйского областного суда. Затем президент заявил, что с подобными судьями завершить реформы не удастся, даже если законы будут написаны «золотыми буквами».

«Вот, председатель областного суда каждый день пьет и приходит на работу в таком виде. Поэтому, председатель Верховного суда, немедленно очистите, позовите сегодня же в Совет», — дал указание Жапаров.

По данным с сайта Верховного суда, сейчас председателем Чуйского областного суда является Дамирбек Онолбеков.

Позже Онолбеков в интервью изданию Kaktus.Media сообщил, что он не был пьян, а само видео было снято еще в июле 2020 года в разгар пандемии COVID-19.

«Вся судебная система в то время работала, и никаких послаблений для нас не было, все мы выходили на работу. Это была суббота, нерабочий день. Во-вторых, у меня с сердцем тоже плохо, возраст влияет. Не знаю, как так получилось. Может, мне плохо стало, давление тоже иногда зашкаливает. Четыре года я вообще в отпуске не был. Сейчас оправдываться и что-то говорить я не буду», — сказал Онолбеков в интервью журналистам.

Кроме этого, в интервью изданию «Акипресс» Онолбеков признался, что после публикации видео, он написал заявление об уходе с должности председателя Чуйского областного суда по собственному желанию.