Общественный фонд «Стратегические решения» обнародовал открытое обращение к президенту Садыру Жапарову. Юристы просят главу государства отложить изменения Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов. Все изменения разрабатывались под руководством Генпрокуратуры.

Юристы подчеркнули, что новые версии кодексов писались со множеством нарушений и практически за закрытыми дверями. Специалисты считают, что они во многом похожи на кодексы 1997 года, где было много лазеек для коррупции, давления, пыток и других нарушений закона.

Предлагаемые версии кодексов нарушают не только ряд международных конвенций и соглашений, которые подписал Кыргызстан, но и недавно вступившую в силу новую Конституцию.

Специалисты фонда «Стратегические решения» отмечают: если эти версии кодексов примут, то Кыргызстан начнет «уходить назад от достигнутого уровня развития страны и прав человека» и вернется в советскую систему. Тюремного населения станет больше, доступа к правосудию — меньше.

Нарушение воли президента

Юристы отмечают, что Генпрокуратура вообще не должна была сейчас заниматься написанием новых кодексов под предлогом судебно-правовой реформы. По указу Садыра Жапарова нужно было только анализировать действующие кодексы для выявления в них каких-то нестыковок.

Читать по теме:

«Анализа применения действующих норм кодексов проведено не было; криминологических исследований и выкладок не было дано. Просто возвращаются некоторые институты правовой системы прошлого века», — констатируется в обращении.

Активисты надеялись на то, что силовой блок будет наконец реформирован, потому что сейчас «не происходит изменений внутренней работы МВД, прокуратуры, органов безопасности, служб следствия, оперативно-розыскных служб».

«Не проводится реформ внутри этих систем, их демократизация. Они не модернизируются уже десятилетиями, наоборот, погружаются дальше в пучину коррупции, застоя, деградации и беспредела», — отмечается в обращении.

По их словам, «настоящие реформы, в центре которых будет поставлен человек, экономическое развитие и модернизация сектора правопорядка» не случились. Генпрокуратура «дискредитировала» идею президента, и процесс разработки проектов новых кодексов у юристов «вызывает полное разочарование и недоверие к этой работе».

Что сделала Генпрокуратура?

Юристы отмечают, что Генпрокуратура создавала поправки и изменения в кодексы за закрытыми дверями. На 70% рабочая группа состояла из силовиков и представителей госорганов, «тесно связанных с деятельностью правоохранительных структур». Журналистам даже запретили доступ на заседания, под предлогом того, что они «не могут понять правильно обсуждаемых вопросов».

«Они хотят вернуться к кодексам 1997 года. Это кодексы, в которых на недостаточном уровне защищены права человека, очень много положений, которые приводят к пыткам, коррупции, нарушении конституционных прав граждан. Они говорят, что они не могут работать в системе прав человека и поэтому хотят вернуться в прошлое, чтобы довести достигнутый в стране прогресс до уровня их понимания», — отмечают юристы.

Членам Рабочей группы не давали на руки текстов проектов кодексов ни в бумажном, ни в электронном формате.

«Работа велась с голоса, с экрана проектора, чему не должно быть места в честном и открытом законотворческом процессе», — отмечается в обращении.

При этом на сайте парламента для общественного обсуждения 7 мая были вывешены еще «сырые» проекты кодексов. Пока юристы и эксперты изучали их, прокуратура продолжала переписывать их за закрытыми дверями — как основной разработчик.

Это значит, что кыргызстанцам показали неактуальные варианты проектов кодексов «лишь для того, чтобы соблюсти формально сроки, требуемые для общественных обсуждений в парламенте».

«Однако это нельзя назвать общественными слушаниями, особенно по таким чувствительным для всего общества законопроектам, которые затрагиваются права миллионов наших граждан, которые завтра могут стать заложниками создаваемой новой системы. Такой подход просто неприемлем», — подчеркивают юристы.

Юристы подчеркивают, что предфинальные версии проектов появились ночью 31 мая 2021 на сайте Генпрокуратуры, а уже 2 июня Генпрокуратурой была организована их презентация для получения обратной связи.

«Людям не дали возможности и достаточного времени, чтобы изучить проекты […] Это сложно сделать и за несколько месяцев, если работать по-настоящему. Это просто неуважение к людям, профанация законодательной процедуры и нарушение права граждан на участие в принятии решений», — возмущаются авторы обращения.

По их мнению, саму «живую презентацию проектов кодексов тоже нельзя назвать честным диалогом с обществом» — текстов презентаций на государственном и официальном языках приглашенным не дали.

«Разве так ведут себя честные госорганы со своим народом? Кто дал право прокуратуре писать законы в своих собственных интересах? Если мы спросим у народа, то уверены, что никто из граждан не скажет, что они хотят усиления полномочий прокуратуры, МВД, ГКНБ. Такое право, согласно Конституции, имеется у народа. И он дает это право госорганам писать законы от его имени», — напоминают в обращении.

Что будет, если кодексы введут?

Как отмечается в обращении, проекты кодексов «плохо проработаны, имеют хаотичный и неструктурированный характер, имеются противоречия и дублирование текста в статьях». Кроме того, они содержат в себе нарушение уже существующих законов Кыргызстана.

Например, ликвидация Кодекса о проступках противоречит Конституции от 5 мая 2021 года, которую лично подписал Жапаров.

«Это прямое посягательство на только что принятую народом Конституцию», — отмечается в обращении.

Кроме того, юристы просят Жапарова обратить внимание на «чудовищные откаты» в новых кодексах, делающие силовые структуры практически всесильными:

идет «опасный разворот к тоталитарным методам работы», Генпрокуратура заводит в проект УПК нормы из кодексов 1997 года — там есть элементы коррупции и мало защищены права человека;

положения кодексов нарушают ряд международных стандартов по правам человека и международные конвенции, подписанные Кыргызстаном;

идет ужесточение законодательства и отказ от гуманизации — сроки лишения свободы больше, санкции в отношении несовершеннолетних сильнее;

ликвидируется Единый реестр преступлений и проступков — это поможет скрывать процессы, которые происходят в кыргызской преступности и не даст государству сформировать свою уголовную политику;

ликвидируется Кодекс о проступках — это «однозначно приведет к стиранию грани между преступлениями разной тяжести и даст прокурорам использовать это против людей, в том числе откроет шлюз для коррупции».

Что предлагают юристы?

В «Стратегических решениях» отмечают, что из-за таких изменений «идет большой регресс, а не прогресс в сфере уголовной юстиции».

«Никогда ранее в Кыргызстане за 20 предыдущих лет не было такой опасности для прав человека, для интересов общества, для экономического развития и нашего совместного будущего. Мы видим, что в очередной раз общество будет предано во имя защиты интересов правоохранительных, надзорных и других силовых органов», — констатируют они.

Юристы считают, что с реформой нельзя спешить и делать ее только силами Генпрокуратуры и правоохранительных органов — нужно широкое и глубокое обсуждение всех этих документов.

Действующее же кыргызское законодательство сейчас отвечает многим международным стандартам. Оно построено «под человека, под его защиту, чтобы защитить его от коррупции силовиков, от их давления, пыток, вымогательства».

«Сегодня силовики хотят отнять эти права у общества, только потому, что им трудно работать в новых условиях и дотягиваться до уровня развития общества», — говорится в документе.

Поэтому в «Стратегических решениях» просят Садыра Жапарова проконтролировать реформы и отложить изменение кодексов «до тех пор, пока не будет проведена аналитическая работа и разработана Концепция изменения законодательства».

Кроме того, юристы предложили Жапарову создать единую Стратегию реализации уголовной юстиции, где предлагается четко прописать деятельность правоохранительных, надзорных и судебных органов. Это позволит«упорядочить и синхронизировать всю реформу в одном стратегическом документе».