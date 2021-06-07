Президент Садыр Жапаров 7 июня на заседании Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности попросил депутатов парламента вне очереди рассмотреть ряд законопроектов по реформированию судебной системы.

Жапаров считает, что нужно рассмотреть эти вопросы во внеочередном порядке, чтобы ускорить изменения в судебной системе и повысить эффективность судебного разбирательства. Вместе с этим президент считает, что это поможет создать новый Совет юстиции и Совет судей.

Законопроекты по реформированию судебной системы Жапаров внесет от своего имени. Так, президент предлагает рассмотреть законы о Верховном суде и местных судах, Конституционном суде, статусе судей, совете по делам правосудия и об органах судейского самоуправления.

По его словам, судебная и правоохранительная системы должны работать прозрачно и находиться под контролем общества.

«Мероприятия по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями Конституции», — заявил Жапаров.

Глава страны добавил, что новые законы должны иметь в себе эффективные механизмы защиты людей от угрозы пыток, борьбы с дискриминацией и включать в себя справедливое расследование пыток.

Внести законопроекты в парламент от своего имени и попросить депутатов рассмотреть их вне очереди президенту позволяет новая Конституция.

Реформы в судебной системе также планируется провести из-за вступления в силу новой Конституции — в стране необходимо изменить большую часть законов, чтобы привести их в соответствие с Основным законом страны.

Параллельно с судебной реформой в Кыргызстане также разработаны поправки Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс о проступках. Авторы поправок — Генеральная прокуратура — заявляют, что это поможет улучшить работу правоохранительной системы.

Основным тезисом за принятие поправок со стороны генпрокурора Курманкула Зулушева стало то, что кодексы от 2019 года привели к «необоснованному затягиванию раскрытия преступлений».

Однако юристы и эксперты высказывают свою обеспокоенность из-за быстрого принятия поправок. Так, сопредседатель Координационного совета партнеров по развитию – рабочей группы по верховенству права и правам человека Никола Скарамуццо, заявил, что изменения в кодексы вносятся в «чрезвычайно короткие сроки».

«Мы, доноры, хотим выразить нашу озабоченность по поводу того, как вносятся изменения в кодексы, которые могут поставить под угрозу все прогрессивные положения, введенные за последние семь лет в интересах Кыргызстана и лиц, проживающих в Кыргызстане», — заявил он.

Кроме этого, юристка Сания Токтогазиева раскритиковала не только проведение реформы, но и Генеральную прокуратуру, которая инициировала изменения в законы.

«Зачем мы проводим эту реформу? Только потому что прокуратура этого захотела? Только потому что правоохранительные органы хотят затащить нас обратно в 90-е годы? Не хотят работать по новым кодексам! Это не может считаться основанием! Мы сейчас возвращаемся к советской системе уголовного правосудия, где интересы государства стоят выше прав и свобод граждан», — сказала она.