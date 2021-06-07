В Оше в ночь на 7 июня ушел из жизни известный комик, сатирик Рахман Разыков. Ему было 66 лет.

По словам Народной артистки Гульшайыр Садыбакасовой, он болел коронавирусом и проходил лечение вместе с женой в одной из больниц города Ош.

«Вчера после обеда я ходила к нему, чтобы отнести передачу. Во время телефонного разговора он сказал, что ему плохо, а лекарства не помогают. Так ему было тяжело разговаривать, он быстро передал трубку жене», — сказала она.

Ученики, коллеги и родственники Разыкова вспоминают его, как человека, болеющего за народ и правду.

«Кыргызская сатира понесла большую потерю. Пусть земля вам будет пухом!» — написал один из них, пользователь фейсбука Адилет Керимбаев.

Доносил правду с помощью сатиры

Разыков родился в селе Савай Кара-Суйского района Ошской области. Он сформировал группы «Бешилик», «Беш Кемпир», «Беш Тапан», «Тан жылдызы» и вывел не одно поколение молодых людей на большую сцену.

Он был любимцем публики. Проблемы народа, действия власти, которые вызывали недовольство, он озвучивал с помощью сатиры.

«Если люди у власти не понимают, мы решили об этом говорить больше и острее. Ведь о проблемах общества нужно говорить. Так как на сегодняшний день самым “больным” местом является политическая ситуация, большинство шуток посвящается политике […] Критиковать не хочется, но, видя наших политиков, приходится писать сатиру», — сказал Разыков в одном из своих интервью.

В начале 2021 года Управление ГКНБ Ошской области даже запретило Рахману Разыкову и его коллеге по цеху Абдылде Иманкулову выступать с интермедией «Три пахана», в которой три заключенных спорят о том, кто в Кыргызстане достоин занять президентский пост.

Он рассказал «Клоопу», что после концерта «Онолмок элек биз качан ортодо турса уч пахан» («Как мы исправимся, если посередине стоят три пахана») сотрудники спецслужбы вызвали их на допрос из-за того, что там есть моменты «против закона». Какие именно, артистам не объяснили.

Разыков также активно выражал и свои политические взгляды. Он неоднократно баллотировался в парламент. Выставлял свою кандидатуру он и на последних парламентских выборах от политической партии «Бутун Кыргызстан».

У Разыкова остались жена, трое сыновей и три дочери.