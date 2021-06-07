Пресс-служба Погранслужбы ГКНБ подтвердила, что таджикские военнослужащие убрали контейнер с неописанного участка земли в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района. Именно он стал причиной обострения ситуации на кыргызско-таджикской границе 4 июня.

В ведомстве отметили, что 6 июня Погранслужба сняла усиление в этом районе. Пограничники Кыргызстана перешли на повседневный режим несения службы. Обстановка характеризуется как стабильная.

Обострение ситуации на границе

Погранслужба Кыргызстана рано утром 4 июня заявила, что таджикская сторона около 03:00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы «с заходом вглубь территории Кыргызской Республики до 1000 метров».

Инцидент произошел в Ошской области в местности Унжу-Булак, к западу от КПП «Карамык».

По версии Таджикистана, официальное заявление кыргызской стороны «не соответствует действительности». Там сообщили, что пограничный наряд Таджикистана на границе с Кыргызстаном выставлен на согласованной территории.

Затем туда направилась делегация по приграничным вопросам и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

4 июня министерства иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана обменялись нотами протеста в связи с ситуацией на границе. Вечером того же дня Кыргызстан начал эвакуацию жителей приграничных сел Чон-Алайского района.

Утром 5 июня в Погранслужбе сообщили, что ситуация на границе остается относительно стабильной.

Днем состоялись переговоры глав ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана. Они договорились отвести погранпосты на три километра вглубь с каждой стороны и подписали протокол из девяти пунктов. Стороны сошлись во мнении, что все вопросы необходимо решать исключительно мирным путем.

6 июня аким Чон-Алайского района Темирболот Абыкеев сообщил, что эвакуированные жители приграничных сел вернулись в свои дома.