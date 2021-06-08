7 и 8 июня СМИ сообщили о жалобах на здоровье ряда заключенных оппозиционных политиков, которых суд не отпускает из-под стражи.

Что болит у Фарида Ниязова, почему Сегизбаева госпитализировали, а Атамбаев не может долго сидеть? «Клооп» собрал проблемы со здоровьем трех заключенных под стражу политиков.

Сегизбаев: двусторонняя пневмония

Экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев.

Жена арестованного экс-главы Госкомитета нацбезопасности Абдиля Сегизбаева Айнура Сегизбаева 8 июня сообщила, что ее супруга перевели в СИЗО ГКНБ из больницы. По ее словам, врачи хотели оставить Сегизбаева в больнице еще на неделю, однако его вернули в изолятор.

«Многие лежат в частных клиниках, даже задержанные. Но у нас нет таких денег. Он чуть не умер, еще слаб, но его перевели в СИЗО ГКНБ, так как ПЦР-тест на коронавирус показал отрицательный результат», — рассказала Айнура Сегизбаева.

Она добавила, что у Сегизбаева была температура девять дней подряд, а после болезни у него могут образоваться тромбы.

«Конечно, врачи дали лекарства, но в СИЗО за ним никто ухаживать не будет. Сейчас пытаемся добиться хотя бы разрешения на передачу еды ему каждый день, про свидание не стоит даже говорить», — рассказала она.

Сегизбаев был госпитализирован 24 мая с двухсторонней пневмонией. Ранее, 20 мая, Первомайский райсуд Бишкека продлил меру пресечения Сегизбаеву еще на два месяца.

Сегизбаев был задержан 25 января по статье «Злоупотребление должностным положением» на основании обращения экс-депутата Алмамбета Шыкмаматова «и других лиц». Задержание касалось скандала 2016 года — известного, как «Белизгейт». Но это лишь одно из порядка шести дел, возбужденных против политика.

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Атамбаев: предынфарктное состояние и пять грыж в позвоночнике

Бывший президент Алмазбек Атамбаев.

Адвокат бывшего президента Замир Жоошев 7 июня сообщил, что у Атамбаева предынфарктное состояние. Он настаивает на том, что Атамбаев нуждается в полноценном медицинском лечении, которое невозможно получить в стенах исправительной колонии №47.

Жоошев добавил, что к длинному списку заболеваний политика добавились еще пять грыж в позвоночнике — Атамбаев испытывает сильные боли в пояснице и не может долго находиться в положении сидя.

«За ним, конечно, в ИК-47 следят, но в стенах колонии нет улучшений. Он нуждается в комплексном лечении и операции. Этого в колонии предоставить не могут», — рассказал адвокат.

По его словам, почти месяц назад врачебный консилиум должен был дать заключение, но его до сих пор нет.

Адвокат Атамбаева ранее подавал ходатайство об изменении меры пресечения бывшему президенту по состоянию здоровья. Однако суд отказался рассматривать освобождение Атамбаева из-под стражи.

Бывший президента был задержан по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева. Также известно, что Атамбаев проходит делу о реконструкции ТЭЦ Бишкека, строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» и событиях в селе Кой-Таш при штурме его дома спецназом ГКНБ.

Жоошев ранее не раз заявлял о том, что суд должен отпустить Атамбаева из колонии, так как дело по Батукаеву отправили на пересмотр.

По словам юриста, по другим уголовным делам, где Атамбаев проходит фигурантом, суд не применял никаких решений о мере пресечения и поэтому Атамбаева должны были выпустить из колонии.

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Ниязов: гипертония и инфаркт

Экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.

Экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов также находится в тяжелом состоянии. Его адвокат Замир Жоошев сообщил, что у Ниязова гипертония третьей стадии, третьей степени высокого риска и он несколько раз перенес инфаркт.

7 июня в Первомайском райсуде прошло заседание по делу об организации массовых беспорядков 9 октября 2020 года, где Ниязов проходит подозреваемым. Суд оставил его под стражей еще на два месяца.

Тогда его адвокат отметил, что «Госслужба исполнения наказаний просила, чтобы Ниязова дополнительно обследовали в СИЗО врачи извне, однако уже три месяца никого нет».

Ранее Фарид Ниязов был задержан по делу о штурме дома Атамбаева в Кой-Таше. Во время митингов и последующих беспорядков 6 октября 2020 года его и других заключенных СИЗО ГКНБ освободили протестующие.

Он успел принять участие в митингах, но был задержан 10 октября. После этого его отпустили, а затем 11 октября снова задержали на 48 часов и заключили в СИЗО-1 по делу о массовых беспорядках на два месяца. Затем каждые два месяца суд продлевал ему меру пресечения. Сам Ниязов назвал решение оставить его под стражей «политическим решением».

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