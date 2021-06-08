Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров назначил министром энергетики и промышленности Доскула Бекмурзаева. До него эту должность занимал Кубанычбек Турдубаев.

Кто такой Доскул Бекмурзаев

Доскул Бекмурзаев занял кресло гендиректора «Северэлектро» в начале сентября 2020 года решением совета директоров. Его предшественник Искендер Кадыркулов ушел с поста, написав заявление.

После октябрьских событий 2020 года и смены власти Совет директоров акционерного общества «Северэлектро» 27 октября освободил его от должности и избрал на его место Улана Астаркулова.

Однако рядовые энергетики оказались недовольны таким решением, считали его незаконным и трижды выходили на акции протеста у здания Нацэнергохолдинга и Дома правительства в Бишкеке. Они грозились не только митингами, но и забастовкой, если Бекмурзаева не восстановят в должности, однако этого не случилось.

Бекмурзаев обратился в суд, чтобы опротестовать свое увольнение. Аламудунский райсуд восстановил его в должности, однако ОАО «Северэлектро» обжаловало это решение в Чуйском облсуде. Областной суд встал на сторону ОАО «Северэлектро».Но Бекмурзаев без работы не остался: его назначили заместителем министра энергетики и промышленности.



По данным минюста, Бекмурзаев один из учредителей общественного объединения «Таласская областная федерация кыргыз курош». Также он является одним из акционеров-соучредителей компании «Ошэлектро».