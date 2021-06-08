Пресс-служба Первомайского райсуда сообщила, что 4 июня решением суда экс-главу бишкекского управления ГКНБ Нурлана Дюшекеева водворили в СИЗО ГКНБ до 31 июля.

Нурлан Дюшекеев. Фото: Пресс-служба мэрии Бишкека.

В пресс-службе суда добавили, что он будет находиться там до окончания досудебного производства, однако не уточнили, в чем подозревают бывшего силовика.

В пресс-центре ГКНБ отметили, что делом Дюшекеева занимается Военная прокуратура.

По данным издания 24.kg, экс-главу бишкекского управления ГКНБ залержали по делу бывшего гендиректора Elite House Тимура Файзиева, которого суд заочно заключил под стражу по подозрению в соучастии в коррупции.

Про Дюшекеева в открытых источниках информации не так много. В 2019 году он заявил, что ГКНБ занимался минимизацией участников ежегодного мирного марша за права женщин 8 марта.

Дело Файзиева

27 мая ряд СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Тимура Файзиева задержали по подозрению в соучастии в коррупции.

Но позже стало известно, что его местонахождение сейчас неизвестно и суд решил заочно заключить под стражу бизнесмена. Как уточнили в суде, когда избирается мера пресечения заочно, срок не определяется.

Если Файзиева задержат, то отправят в учреждение №21 при ГСИН — это СИЗО-1. Неизвестно, с чьим делом связан интерес следствия к Файзиеву.

Однако ранее был задержан экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов. Бывшего градоначальника подозревают в незаконном обогащении — следствие утверждает, что будучи мэром столицы, Суракматов создал с должностными лицами муниципалитета и представителями стройкомпаний коррупционную связь по покупке муниципальной земли с правом строительства коммерческих зданий и многоэтажек.