Экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева перевели из СИЗО ГКНБ на лечение в частную клинику «Бикард». Об этом сообщило издание «Азаттык» со ссылкой на клинику.

По их информации, у бывшего премьера выявили сердечно-сосудистые заболевания.

*Именно в клинике «Бикард» ранее проходил лечение экс-таможенник Райымбек Матраимов, который вскоре признал вину по делу о коррупции на Государственной таможне.

Абылгазиева задержали сотрудники ГКНБ 26 января и спустя два дня Первомайский суд Бишкека вынес решение оставить его под стражей на два месяца.

Бывший глава правительства проходит по обвинениям в коррупции и незаконном обогащении по делу «Кумтора». 21 мая суд продлил арест Абылгазиева с содержанием в СИЗО ГКНБ до 26 июля.

В ГКНБ после задержания экс-чиновника сообщили, что за время премьерства у Абылгазиева значительно увеличились активы, превышая его официальный доход. Чтобы реализовать эти средства он приобретал дорогую недвижимость и вкладывался в строительную сферу, все это оформляя на фиктивные лица.

Должность главы правительства Абылгазиев занимал с апреля 2018 года по июнь 2020 года. Он покинул пост на фоне коррупционного скандала, связанного с продажей радиочастот. Абылгазиев ушел в отставку добровольно, потому что не хотел мешать работе кабмина своей непонятной с точки зрения закона ситуацией.