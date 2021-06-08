Руководителем Савайского айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области стал Абдусамат Абдуллаев. Об этом написало издание «Турмуш».

На пост главы айыл окмоту было всего четыре кандидата. Но депутаты местного кенеша отдали самое большое количество голосов Абдуллаеву.

До этого Абдуллаев два с половиной года работал заместителем главы айыл окмоту.

Савай и Матраимовы

Бывший руководитель Савайского айыл окмоту — названный сын экс-зампредседателя таможенной службы Райымбека Матраимова, Мунарбек Сайпидинов. Матраимова признали виновным в коррупции после того как журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP провели серию расследование о его причастности к выводу $700 долларов из Кыргызстана.

Сайпидинов известен тем, что вывесил фотографию названного отца в рабочем кабинете. А его видео, снятые во время отдыха в Дубаи, широко обсуждались в соцсетях. По мнению интернет-пользователей, своими действиями на видео глава айыл окмоту нарушил этику госслужащего.

Сайпидинов 12 января текущего года был задержан сотрудниками ГКНБ по статье «Злоупотребление служебным положением». По информации пресс-службы ГКНБ, он в сговоре с другими должностными лицами, завысил цену строительства школы в селе Савай. Также он передал здание в эксплуатацию, несмотря на то, что школа была построена с нарушениями.

Однако через два дня он оплатил 1 млн сомов государству и был отпущен под домашний арест. 16 января он был освобожден от занимаемой должности на время следствия.

До ареста Сайпидинова 19 ноября в его доме был проведен обыск со стороны ГКНБ — причиной обыска стало дело, которое было заведено по статье «Создание или участие в организованной группировке».

Позже Сайпидинов через соцсети обратился к Камчыбеку Ташиеву с просьбой о встрече. По его словам, на него оказывали давление из-за того, что он является названным сыном Матраимова. Ему удалось встретиться с Ташиевым 23 января.

Фото на главной «Турмуш».