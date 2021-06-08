Заместитель главы минздрава Улук-Бек Бектурганов на заседании комитета парламента 8 июня рассказал, что ведомство планирует купить одну из одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцин от COVID-19.

По словам Бектурганова, вакцину и оборудование для нее планируется купить на деньги, которые выделит Кыргызстану Всемирный банк в размере $20 миллионов.

«Из них $10 млн поступят виде гранта и $10 млн в виде кредита на 38 лет по ставке 0,75%. Из них $17 млн будут выделены на вакцину. На данный момент одобрено шесть видов вакцин. Одобрение еще одной вакцины [Спутник V] ожидается в июне, и мы будем готовы купить одну из этих семи вакцин. Всемирный Банк выдает деньги на покупку одной из этих вакцин», — сказал Бектурганов.

Он также добавил, что ВОЗ пока не одобрила использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«На $17 млн мы сможем купить миллион доз вакцин. Так как вакцинирование проходит в два этапа, то планируется вакцинировать 500 тысяч человек. В эту сумму входит также транспортировка и приобретение оборудования и холодильников, на эти цели предусмотрено $3 млн из этой суммы», — пояснил замглавы минздрава.

Вместе с этим Бектурганов отметил, что пока ВОЗ не одобрит «Спутник V» минздрав не сможет его купить. До этого российскую вакцину Кыргызстан получил в виде гуманитарной помощи от правительства России.

Сейчас в Кыргызстане доступны всего две вакцины от COVID-19 — российская «Спутник V» и китайская Sinopharm. Обе вакцины доступны для граждан бесплатно.

По данным Республиканского штаба, на 8 июня вакцину от коронавируса получили 87 645 граждан. При этом вторую дозу вакцины получили около половины привитых — 44 979 человек.

За время пандемии в Кыргызстане скончались 1 859 пациентов с ранее выявленным коронавирусом. Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 107 714 случаев заражения COVID-19.