Пресс-служба ЦИК сообщила, что Имамназар Бурканов назначен мэром города Баткен. На выборах, прошедших 7 июня, за него проголосовал единогласно 31 депутат местного кенеша. Других кандидатов на пост не было.

Бывшим мэром города был Мамыржан Рахимов. Его назначили специальным представителем президента по восстановлению и развитию приграничных сел по Баткенской области. До назначения нового мэра обязанности градоначальника выполнял Акылбек Орозов.

Что известно об Имамназаре Бурканове?

Имамназару Бурканову 56 лет. 11 апреля на выборах в городской кенеш Баткена его избрали депутатом. Он баллотировался от партии «Ала-Тоо Кыргыз жери» и выдвинулся кандидатом на пост мэра от фракции «Ала-Тоо Кыргыз жери-Эмгек». До этого он работал в проекте «Таза-Суу» контролером.

По базе данных минюста на 8 июня 2021 года, новый мэр города Бурканов — соучредитель ОсОО «Баткенгаз сервис» с иностранным участием. Оно занимается добычей природного (горючего) газа. Так же он — руководитель ОсОО «Газпром-транзит», род деятельности которого «оптовая торговля авиационным и автомобильным топливом».

Числится Бурканов учредителем и директором и в ОсОО «ТабИмпЭкс Трэйд», чей род деятельности «оптовая неспециализированная торговля». Сейчас его статус — перерегистрация. На перерегистрации находится и еще одно ОсОО «Сыйкыр Топурак», которое по данным минюста возглавляет Бурканов — оно производит кирпич, черепицу и другие строительные материалы.

Имамназар Бурканов — родственник и бывшего депутата Жогорку Кенеша и бывшего помощника главы кабмина Улугбека Марипова Арзыбека Бурканова, и главы ОВД города Кызыл-Кия Нурланбека Бурканова. Их отцы родные братья.

Кроме того, ряд политических деятелей называет Арзыбека Бурканова «советником» или «помощником» президента Садыра Жапарова, но официально в числе его советников Бурканова нет. Приказов об их назначении на сайт главы государства также нет.

