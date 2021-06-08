Правительственное турецкое издание Sabah 7 июня опубликовало материал под заголовком «Новый этап в борьбе с ФЕТО». В материале автор статьи Хасан Ялчын сообщает, что один из основателей образовательных центров «Сапат» Орхан Инанды задержан в Кыргызстане.

Инанды был похищен 31 мая и до сих пор достоверно неизвестно, где он находится. В Турции сеть лицеев «Сапат», находящуюся в Кыргызстане, связывают с организацией ФЕТО.

В статье говорится о членах *ФЕТО, которых задерживали в других странах в ходе спецопераций и доставляли в Турцию.

*ФЕТО — в переводе с турецкого « Террористическая организация Фетхуллаха» (Fethullahçı Terör Örgütü). В 2016 году власти Турции обвинили движение религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена в попытке переворота и признали террористическими организациями учреждения, созданные им.

Журналист Хасан Ялчын написал, что сторонники Гюлена заблуждаются, если они чувствуют себя в безопасности за пределами Турции. В качестве примера издание приводит Салахуддина Гюлена, родственника Фетхуллаха Гюлена, задержанного в Кении. Национальная разведывательная служба Турции провела спецоперацию в Кении и доставила его в Турцию.

Автор статьи отмечает, что Фетхуллах Гюлен дошел до такого состояния, что не может защитить не только членов движения ФЕТО, но и своих родственников.

«Когда я писал эту статью, из Кыргызстана пришла важная весть — задержали Орхана Инанды, имама ФЕТО в Центральной Азии. Самый лучший способ свержения таких организаций — это свержение лидера организации. Ранее на деятельность ФЕТО в Турции был наложен запрет. Теперь идет приостановление деятельности в других странах, по всему миру с помощью спецопераций. Сильные страны могут преследовать своих врагов в разных частях света», — написал Ялчын.

Ранее 1 июня издание Habererk сообщило, что Инанды был доставлен в аэропорт Бишкека, чтобы его переправили из Кыргызстана в Турцию рейсом «Дженгиз Иншат». Однако власти Кыргызстана «этого не допустили», и Инанды удерживается в посольстве Турции в Кыргызстане — говорится в статье.

1 июня пользователи соцсетей писали, что в международном аэропорту «Манас» и вправду приземлился турецкий самолет. По их предположению он прилетел, чтобы переправить Инанды в Турцию. Однако пресс-секретарь аэропорта Алия Курбанова опровергла информацию и написала, что самолет находится на территории Кыргызстана с 1 апреля, а также воздушное судно не покидало территорию аэропорта «Манас».

Курбанова добавила, что этот самолет обслуживает золотодобывающую компанию «Эти Бакыр Терексай».

6 июня жена Инанды Рейхан Инанды сообщила, что поступила информация о том, что он содержится в посольстве Турции. По ее словам, турецкое посольство применяет пытки для того, чтобы заставить Орхана Инанды отказаться от кыргызского гражданства, чтобы депортировать его из страны.

«Я бы поверила, что это слухи, если бы не задержания преподавателей системы “Сапат” по всему миру. Задержанных учителей обвиняют в терроризме и увозят в Турцию. Такие новости вы можете найти в интернете. И сердцем и мыслями Орхан Инанды всегда был с Кыргызстаном. Пожалуйста помогите спасти учителя Орхана», — сказала Рейхан Инанды.

Само посольство Турции в Кыргызстане опровергает эту информацию. В диппредставительстве заявили, что Инанды гражданин Кыргызстана, поэтому его жена и коллеги должны обратиться к местной милиции.

Исчезновение и поиски Инанды

Митинг сторонников Орхана Инанды

Орхан Инанды — уроженец Турции, один из четырех учредителей Международного образовательного учреждения «Сапат». Он работает в Кыргызстане с 1995 года, а с 2001 года возглавлял сеть школ «Сапат» в качестве президента. Его местонахождение неизвестно с 31 мая 2021 года.

1 июня местная милиция разослала ориентировки по всем регионам. Было начато досудебное производство. Для поисков Инанды в УВД Октябрьского района Бишкека была создана следственная группа.

Позже президент Садыр Жапаров поручил ГКНБ и МВД подключить дополнительные силы к поискам Инанды. Он поручил правоохранительным органам провести соответствующие разыскные мероприятия по установлению его местонахождения.

Пресс-служба МВД 2 июня сообщила, что по факту исчезновения Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». В ведомстве отметили, что досудебное производство по этому делу находится на контроле министра внутренних дел Улана Ниязбекова.

Также с 1 июня перед посольством Турции в Кыргызстане, Домом правительства и Белым домом в Бишкеке проходят митинги с требованием найти Орхана Инанды.

Фетхуллах Гюлен и «Себат»/«Сапат»

Международное образовательное учреждение «Себат» работает в Кыргызстане с 1992 года. Сегодня организации принадлежат 16 лицеев по всей стране, Международный университет Ала-Тоо, Международная школа Silk Road и 4 неполные средние школы.

Несмотря на то, что образовательное учреждение относят к Гюлену, по словам директора «Себата» Нурлана Кудайбердиева, они связаны с Гюленом «неформально», а финансирование со стороны религиозного деятеля давно прекращено.

Сообщается, что в около 150 странах функционируют около 1400 школ, которые имеют отношение к Гюлену.

Реджеп Эрдоган и Фетхуллах Гюлен

Реджеп Эрдоган и Фетхуллах Гюлен

Гюлен выехал из Турции в 1999 году в США для лечения и не вернулся домой — из-за разногласий со своим бывшим союзником, нынешним президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Противостояние между Эрдоганом и Гюленом обострилось в 2016 году. 16 июня вышеуказанного года в столице Турции Анкаре была попытка военного переворота. Турецкие власти тогда подавили восстание, вследствие чего погибло 249 человек, более 2 тысяч были ранены.

Позже Эрдоган обвинил в попытке переворота сторонников Фетхуллаха Гюлена, были задержаны тысячи человек. Но Гюлен опроверг все обвинения.

После инцидентов турецкие власти начали требовать закрытия связанных с Гюленом школ по всему миру и экстрадицию членов ФЕТО. Однако бывший президент Алмазбек Атамбаев заменил «Себат» на «Сапат» и добавил Министерство образования и науки в качестве одного из учредителей.

В 2018 году во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан бывший президент Сооронбай Жээнбеков согласился открыть школы Турецкого фонда «Маариф» в Бишкеке, в качестве альтернативы лицеям «Сапат». В 2021 году было объявлено, что «Маариф» откроет свою первую школу в Бишкеке.